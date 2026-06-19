''Zašto iko ljetuje u Hrvatskoj'': Pokazao šta je dobio za 3 evra u Španiji i izazvao haos

Cijene su jedan od ključnih faktora pri odabiru ljetovanja, a poređenje Hrvatske s drugim destinacijama postale su neizostavan dio svake turističke sezone.

Ovih dana je raspravu na društvenim mrežama podstakla fotografija iz španskog Alikantea, gdje je jedan turista za samo tri evra dobio kafu i sendvič sa šunkom.

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Na Reditu je jedan korisnik objavio fotografiju uz komentar: "Prijatelj je na odmoru u Alikanteu i stalno nam šalje ovakve fotografije".

Objava je brzo postala viralna, ali rasprava nije krenula samo u smjeru kritikovanja hrvatskih cijena, kao što je to često slučaj.

Među prvim komentarima našao se i jedan ironičan: "Opet ista priča, svugdje je bolje nego kod nas".

Ubrzo su se pojavila različita mišljenja - od onih koji brane hrvatski turizam do onih koji smatraju da je ljetovanje na Jadranu postalo preskupo. Posebnu pažnju privukla je šala na račun Dubrovnika.

"Za tri evra u Dubrovniku možda dobijete pola čaše vode", našalio se jedan komentator.

Zašto ljudi i dalje biraju Hrvatsku?

Neki su se korisnici pitali zašto bi neko uopšte birao Hrvatsku ako je drugdje moguće ljetovati jeftinije.

"Recite mi zašto bi neko ljetovao u Hrvatskoj ako nema porodični apartman. Prilično tužno", napisao je jedan korisnik.

Drugi mu je odgovorio kako već dvije godine ljetuje na hrvatskim ostrvima.

"Razlozi su jednostavni: jedna od najljepših obala u Evropi, Jadransko more i mogućnost da dođem automobilom. Početkom septembra platio sam deset dana ol inkluziv odmora za tročlanu porodicu oko 1.600 evra, što mi se čini sasvim prihvatljivim", napisao je.

Prema njegovu mišljenju, najveći problem na ostrvima nije smještaj, nego ograničen broj povoljnijih mjesta za jelo izvan hotela.

"Ako nemate uključene obroke, često ste osuđeni na restorane. Ponuda brze hrane i jeftinijih opcija nije velika. Razumijem kritike zbog cijena, ali Hrvatska nudi istorijske gradove, slikovite luke, lijepe plaže i borove tik uz more. To ne možete pronaći baš svuda".

"Ljudi često pretjeruju"

Pojedini komentatori smatraju da se u raspravama o hrvatskim cijenama često pretjeruje.

"Još uvijek se može pronaći apartman za dvije odrasle osobe i dijete za 40 ili 50 evra po noći, nekoliko minuta od mora. Kafa je oko dva evra, a plaže su besplatne. Mnogi samo ponavljaju ono što su pročitali u medijima, a da zapravo nisu istražili ponudu", napisao je jedan korisnik.

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U raspravu se uključio i Hrvat koji živi u Kanadi te tvrdi da je proputovao velik dio svijeta.

"Hrvatska odavno više nije mala turistička destinacija. Danas je među najvažnijim turističkim zemljama u Evropi. U nekim stvarima i dalje je ispred Španije. Po mom iskustvu, usluga je često bolja, a engleski jezik puno je rašireniji nego u mnogim dijelovima Španije", rekao je on.

Iskustvo iz Alikantea

Da poređenje nije jednostavno, pokazuje i iskustvo jednog korisnika koji se nedavno vratio iz Alikantea.

"Prije nekoliko sedmica bili smo u Alikanteu. Povratna karta iz Zagreba Rajanairom, s predanim prtljagom, koštala nas je oko 100 evra. Grad je ugodan za šetnju, a javni prevoz odlično funkcioniše", rekao je.

Prema njegovim riječima, noćenje u hotelu s četiri zvjezdice i bogatim doručkom koštalo je 120 evra.

"U jednom tapas baru za platu pršuta, sireva, kobasica, hljeb, pomfrit i sangriju platili smo 30 evra. Kod nas bi to vjerovatno bilo osjetno skuplje", dodao je on.

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Napisao je kako su se cijene pića u centru grada kretale između 4,5 i 9 evra, u zavisnosti od lokacije, te da su plaže vrlo uređene.

Kao najveći nedostatak izdvojio je jezik.

"Engleski govore prilično loše. Ako znate nekoliko osnovnih riječi na španskom, sve će vam biti puno lakše", zaključio je, prenosi "Indeks".