Logo
Large banner

Метеоролог открива да ли је зими дошао крај

Извор:

РТС

19.02.2026

07:38

Коментари:

0
Мраз зима минус лист
Фото: photos_by_ginny/Pexels

Метеоролог Недељко Тодоровић поручује да са снијегом нисмо трајно завршили ове зиме.

– За планинске предјеле биће снијега, пало је новог снијега у планинским предјелима по 15, 20, 25 центиметара, таман за зимски туризам – прогнозира метеоролог.

Поледица

Друштво

Возачи, опрез: Могућа поледица у вишим крајевима

Да ли нас очекује временски ролеркостер

Каже да се наставља веома промјенљиво вријеме, што значи да данас слиједи скок температуре.

– У четвртак можда 14-15 степени. Дува вјетар, али није кошава, само благо бриди југоисточни вјетар, толико да опомене да је ипак фебруар. Значи нема шале до половине марта – прецизирао је Тодоровић.

То што је мечка изашла из пећине, према његовим ријечима, треба симболично посматрати, јер се вријеме не може одређивати на основу једног датума, једног дана.

Бака Прасе

Сцена

Бака Прасе послао поруку младићу који му је запалио аутомобил

– Већи дио зиме је иза нас, тако да кажем мала је вјероватноћа да имамо озбиљну зиму у наредном периоду. Тако да се обично каже зима је при крају, слиједи увод у прољеће. Ово је само прича, народна, да по томе може да се прогнозира – објашњава метеоролог за РТС.

Подијели:

Тагови :

meteorolog

zima

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додик: Без Русије не би било ни борбе за мултиполарни свијет

Република Српска

Додик: Без Русије не би било ни борбе за мултиполарни свијет

2 ч

0
Сњежна лавина

Свијет

Једна од најсмртоноснијих лавина: Погинуло осам скијаша, преживјели се заштитили церадама

3 ч

0
Хороскоп за 19. фебруар: Коме су звијезде данас наклоњене?

Занимљивости

Хороскоп за 19. фебруар: Коме су звијезде данас наклоњене?

3 ч

0
Група младића претукла тинејџера палицама

Хроника

Група младића претукла тинејџера палицама

3 ч

0

Више из рубрике

Возачи, опрез: Могућа поледица у вишим крајевима

Друштво

Возачи, опрез: Могућа поледица у вишим крајевима

2 ч

0
Данас славимо Светог Фотија, изговорите ове ријечи

Друштво

Данас славимо Светог Фотија, изговорите ове ријечи

3 ч

0
dijete pada sa žičare na jahorini video

Друштво

Дијете пало са жичаре, ужас на Јахорини

12 ч

0
Страховит призор дочекао Семића у штали: Пси усмртили скоро цијело стадо оваца

Друштво

Страховит призор дочекао Семића у штали: Пси усмртили скоро цијело стадо оваца

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

15

Полиција истражује пријетње Јелени Тривић

10

14

Завршена драма у ауто сервису: Власник ријешен да одбрани свој плац на који је стављена хипотека

10

09

Више није боље: Колико новца треба имати на текућем рачуну

10

06

Ирфан Карић предат Тужилаштву: Поред дроге пронађена му и муниција

10

01

Горио погон пелета у Новом Граду

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner