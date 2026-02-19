Метеоролог открива да ли је зими дошао крај

Извор:
РТС
19.02.2026
07:38

Метеоролог Недељко Тодоровић поручује да са снијегом нисмо трајно завршили ове зиме.
– За планинске предјеле биће снијега, пало је новог снијега у планинским предјелима по 15, 20, 25 центиметара, таман за зимски туризам – прогнозира метеоролог.
Каже да се наставља веома промјенљиво вријеме, што значи да данас слиједи скок температуре.
– У четвртак можда 14-15 степени. Дува вјетар, али није кошава, само благо бриди југоисточни вјетар, толико да опомене да је ипак фебруар. Значи нема шале до половине марта – прецизирао је Тодоровић.
То што је мечка изашла из пећине, према његовим ријечима, треба симболично посматрати, јер се вријеме не може одређивати на основу једног датума, једног дана.
– Већи дио зиме је иза нас, тако да кажем мала је вјероватноћа да имамо озбиљну зиму у наредном периоду. Тако да се обично каже зима је при крају, слиједи увод у прољеће. Ово је само прича, народна, да по томе може да се прогнозира – објашњава метеоролог за РТС.
