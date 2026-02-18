Logo
Страховит призор дочекао Семића у штали: Пси усмртили скоро цијело стадо оваца

Извор:

Агроклуб

18.02.2026

21:12

Страховит призор дочекао Семића у штали: Пси усмртили скоро цијело стадо оваца
Фото: Facebook

Пси луталице у височком насељу Таукчићи, усмртили 23 грла, оваца и јањади. Домаћин јутрос још једно затекао мртво.

"Све су ухелаћили", каже Армин Семић, описујући призор који је у уторак ујутро, 17. фебруара, затекао у штали гд‌је су смјештене овце. По повратку с посла, из треће смјене, овај Височанин кренуо је нахранити овце у објекту удаљеном 20-так метара од куће у насељу Таукчићи. Ништа с вањске стране није указивало на покољ који ће затећи чим је отворио врата. Наиме, током претходне ноћи пси луталице су усмртили укупно 23 грла, пише Агроклуб.

"Јутрос ми је још једно јање крепало, значи сада је укупно 24, од тога је 10 оваца, три су биле са по двоје јањади", прича Семић.

Овце спремао за курбане

На терен је излазила и полиција и ветеринар, а висину штете за сада не може процијенити. О томе ће се, наводи, посавјетовати са адвокатом и градском управом. Пси луталице велики су проблем овд‌је, каже, недавно су и код његовог комшије Нермина Трнчића усмртили 20-так комада, те код још неколико њих по више грла.

"Нико не рјешава проблем, луталице су заштићене више него човјек", додаје.

Семић иначе као чувар, али има регистровано газдинство. "Борим се за живот и породицу. Узгојим па продам овце. Ове сам припремао за курбане, а од стада су ми остале само четири овце и четверо јањади."

Ушли су кроз кидалицу

Лавеж паса нико није чуо у ноћи када су упали у објекат. Врата штале, како описује, нису оштећена.

"Ушли су кроз кидалицу, гд‌је се ђубре избацује, пола метра са пола метра, с вањске стране је била мрежа, а унутра гума, то су развалили, виде се трагови у снијегу куда су прошли", каже Семић.

Синоћ су се пси опет враћали, како истиче, "све су трагови шапа око штале", али срећом у објекат овај пут нису успјели провалити.

