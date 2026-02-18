Logo
Large banner

Шта у Кремљу кажу о преговорима са Кијевом: Разговори сложени, краћи сусрет не значи да нема напретка

Извор:

Sputnjik

18.02.2026

21:00

Коментари:

0
Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

Портпарол Кремља Дмитриј Песков потврдио је да су дводневни преговори о украјинској кризи у Женеви били тешки.

То што су разговори данас, другог дана, трајали краће него првог не значи да није било напретка, рекао је он.

Првог дана разговори су трајали шест сати, а данас два.

На питање новинара да ли то значи да стране нису могле да остваре напредак, Песков је рекао: "Не, не значи. Ако сте прочитали оно што је рекао Владимир Медински, може се рећи да су разговори били тешки."

Портпарол Кремља је додао да ће чланови делегације извијестити предсједника Владимира Путинао резултатима разговора.

Како је додао, за сада нема шта да се каже о месту одржавања нове рунде преговора.

Раније данас шеф руске делегације, Владимир Медински, је изјавио да су преговори били тешки, али дјелотворни.

Нова рунда преговора биће одржана ускоро, додао је он.

Подијели:

Тагови :

Kremlj

pregovori

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Мерц против додатног опорезивања богатих

Свијет

Мерц против додатног опорезивања богатих

2 ч

0
Болница Добој-операција

Свијет

Д‌јечак (2) остаје без шансе за ново срце: Мајци саопштено да неће преживјети

3 ч

0
покушај отмице дјетета у италији

Свијет

Мушкарац ухапшен након покушаја отмице једногодишњег д‌јетета у тржном центру у Италији

3 ч

0
Хилари Клинтон о Епстајну: Не сјећам се да сам га икада упознала

Свијет

Хилари Клинтон о Епстајну: Не сјећам се да сам га икада упознала

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

33

Бијела кућа о прозивкама Зеленског: "Неправедно"

22

22

Глумац пронађен мртав у свом стану: Након два мјесеца откривен узрок

22

22

Држављанин БиХ ухапшен на Рачи, покушао да пренесе око 85.000 КМ

22

08

Звезда у полуфиналу Купа

22

07

Дијете пало са жичаре, ужас на Јахорини

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner