Шта у Кремљу кажу о преговорима са Кијевом: Разговори сложени, краћи сусрет не значи да нема напретка

Портпарол Кремља Дмитриј Песков потврдио је да су дводневни преговори о украјинској кризи у Женеви били тешки.
То што су разговори данас, другог дана, трајали краће него првог не значи да није било напретка, рекао је он.
Првог дана разговори су трајали шест сати, а данас два.
На питање новинара да ли то значи да стране нису могле да остваре напредак, Песков је рекао: "Не, не значи. Ако сте прочитали оно што је рекао Владимир Медински, може се рећи да су разговори били тешки."
Портпарол Кремља је додао да ће чланови делегације извијестити предсједника Владимира Путинао резултатима разговора.
Како је додао, за сада нема шта да се каже о месту одржавања нове рунде преговора.
Раније данас шеф руске делегације, Владимир Медински, је изјавио да су преговори били тешки, али дјелотворни.
Нова рунда преговора биће одржана ускоро, додао је он.
