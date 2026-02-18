Logo
Завршена реконструкција вртића у Лакташима

АТВ

18.02.2026

19:54

У Лакташима је завршен значајан пројекат обнове вртића "Принцеза Катарина Карађорђевић" – реконструисан је кров, саниране електро-инсталације, а објекат је добио и потпуно уређен ентеријер.

Успјешно су завршени радови на реконструкцији крова и санацији електро-инсталација. Након завршетка радова вртић у овом граду засијао је пуним сјајем.

"Уједно смо ова четири мјесеца извршили комплетну реконструкцију стропова, зидова обновили дијелом намјештај у објекту тако да се надамо да ће дјеци бити пуно пријатније и љепше боравити. Инвестиција реконструкције крова коштала је 450.000КМ. средства је обезбиједио Град Лакташи односно наша локална самоуправа", каже Наташа Трнинић, директор ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Лакташи

Град наставља да улаже у васпитање и образовање дјеце и да побољшава услове боравка дјеце.

"Добили смо нови намјештај у соби, дидактичка средства, играчке и сав пропратни материјал. Родитељи су задовољни а и тиме је унапријеђен боравак дјеце у нашој предшколској установи", каже Снежана Крчић Секимић, васпитач.

Задовољени су сви услови за безбједан, садржајан и квалитетан боравак дјеце, истичу из ове предшколске установе. Задовољство не крију ни васпитачи, рад је лакши, а дјеца задовољнија.

Каква је нова соба? Супер, лијепа је. Је л имају нове играчке? ДА!“

Шта ти је најљепше у твојој новој соби? – Најљепше ми је што су ми донијели нове играчке и то.“

Из управе ове предшколске установе истичу да крај није радовима и да ће у наредном периоду бити у потпуности завршена и реконструкција улаза у вртић.

Лакташи

Вртић

