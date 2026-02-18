Швеђани разматрају хемијску кастрацију осуђених педофила: Шта ви кажете?

Извор:
18.02.2026
Шведска владајућа Умјерена странка предложила је да се размотри увођења хемијске кастрације за осуђене педофиле да би се оснажила борба против сексуалног злостављања дјеце.
Министар правосуђа Шведске Гунар Стромер изјавио је да ће након предстојећих избора бити размотрена ова мјера те је навео примјере из других земаља у којима се хемијска кастрација користи "успјешно".
Појаснио је да осуђена особа, уколико жели да пријевремено буде пуштена на слободу, мора да пристане на одређени третман, пренијели су данас шведски медији.
"Предузећемо одговорност и обезбиједити да се спроведе. То су питања која су се и раније отварала. Мислим да смо сада дошли до тачке када се озбиљно морамо позабавити тим", рекао је Стромер.
Предложене мјере укључују и успостављање регистра високоризичних починилаца и увођење "дигиталних превентивних забрана приступа". Тиме би се починиоцима, за које се процијени да представљају ризик, ограничило кориштење мобилног телефона или рачунара.
Стромер је појаснио да су дигитална ограничења усмјерена на јачање превенције сексуалних кривичних дјела.
Лидер Хришћанскиг демократа Кршћанских демократа Еба Буш недавно је позвала на сличан закон, док је вођа Шведских демократа Јими Окесон предложио хируршку кастрацију педофила, као алтернативу доживотном затвору.
