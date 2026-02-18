Logo
Istočno Novo Sarajevo: Usvojena odluka o kupovini vatrogasnog doma

18.02.2026

16:14

Источно Ново Сарајево: Усвојена одлука о куповини ватрогасног дома
Foto: Grad Istočno Sarajevo

Odbornici Skupštine grada Istočno Sarajevo usvojili su danas odluke o kupovini objekta vatrogasnog doma u Istočnom Novom Sarajevu za potrebe Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice i o prenosu prava vlasništva nad izvedenim radovima na objektu „Višenamjenska sala Hreša“ na opštinu Istočni Stari Grad.

Predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo Boško Jugović rekao je da je izgradnju višenamjenske sale na Hreši finansirao Grad Istočno Sarajevo, te da je ona danas i zvanično predata na korišćenje građanima Istočnog Starog Grada.

„Objekat za novi vatrogasni dom u Istočnom Novom Sarajevu zajednički će finansirati Grad i opština“, pojasnio je Jugović, dodajući da su ovakve investicije veoma važne, jer se realizuju u korist građana u lokalnim zajednicama.

Na sjednici je usvojena i informacija o preventivnom djelovanju protiv zloupotrebe droge i opojnih sredstava na području grada za 2025. godinu, kao i izvještaj o radu Odbora za žalbe za prošlu godinu.

Na skupštinskom zasjedanju usvojen je i izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javnog preduzeća „Direktne investicije Grada Istočno Sarajevo“, kao i prijedlog plana rada za ovu godinu.

Istočno Novo Sarajevo

