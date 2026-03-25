Србија слави малу лавицу (7): Спасила мајку од оца насилника

25.03.2026
Док је насилник М. Б. (44) бесомучно ударао супругу К. Б. (35), у уторак у стану у Обреновцу, њихова седмогодишња кћерка није заплакала - урадила је нешто што је запрепастило и најискусније полицајце.
У свијету одраслих, седам година је вријеме за лутке, прва слова и безбрижне игре. Али у једном стану у Обреновцу, протеклог уторка, тих седам година претворило се у бедем између живота и смрти.
Док су зидови одјекивали од вике, а страх паралисао ваздух, једна дјевојчица није поклекла. Урадила је нешто много веће од својих година.
Док је отац, заслијепљен бијесом, подизао руку на њену мајку, дјевојчица је посегнула за телефоном. Њени мали прсти, који још увијек уче како да правилно држе оловку, непогрешиво су откуцали број полиције.
Када су се полицајци јавили, са друге стране везе није било гласа. Чула се само тишина - она најтежа, дјечија тишина, проткана звуцима удараца и крика у позадини.
Ова мала хероина је ћутала, али је држала везу отвореном. То је била њена молитва и њен крик за помоћ. Био је то чин невјероватне интелигенције и надљудске храбрости - стајати мирно док се свијет око тебе руши, само да би спасила једино што јој је свето - своју мајку.
У том тренутку, на сцену ступају полицајци из Обреновца. Они нису третирали "нијеми позив" као грешку. Препознали су драму у шуму са друге стране слушалице. Њихова реакција није била само професионална - била је дубоко људска. За свега неколико минута на ногама је било неколико патрола!
Улетјели су у тај стан не само као органи реда, већ као штит. Захваљујући дјечијој интуицији и брзини полиције, руке насилника су заустављене.
Спасили су жену, али су спасили и вјеру тог дјетета да на овом свијету ипак постоји неко ко ће је заштитити.
Осумњиченом М. Б. је, по налогу Основног јавног тужилаштва у Обреновцу, одређено задржавање до 48 сати.
Против њега је поднијета кривична пријава за насиље у породици, а истрага ће утврдити све детаље овог ужаса. Иначе, он је стари зналац полиције у Обреновцу! Вишеструки је повратник у извршењу кривичних дјела насиље у породици.
Жртви К. Б. указана је љекарска помоћ због повреда главе, али највећи мелем за њене ране биће сазнање да поред себе има малу лавицу, пише "Телеграф".
Данас Обреновац и цијела Србија ову малу хероину. Она нам је одржала лекцију о томе шта значи бити херој - чак и када имаш само седам година и срце веће од цијелог свијета.
