Наводно одговорено зашто је дјечак убица починио масакр у Рибникару

Дјечак који је починио масовно убиство у Основној школи "Владислав Рибникар" није искористио своје право да, као најближи сродник окривљених, не свједочи, и у судници Специјалног суда говорио је пет сати.
Око 14 сати, дјечак који је починио масовно убиство је, санитетом Хитне помоћи и у пратњи полиције враћен на клинику на којој борави.
Његов отац Владимир Кецмановић након суђења враћен је у притвор, а његова мајка Миљана Кецмановић ужурбано је изашла из суда и отишла.
Његово свједочење остаје непознаница, с обзиром на то да је суђење затворено за јавност због заштите права малољетних учесника у поступку.
"Данашњи главни претрес је завршен, наставиће се 11. маја. Биће изведена писана документација, биће гледане фотографије и снимци", рекла је бранилац Кецмановића Ирина Боровић.
Како је рекао пуномоћник оштећених Марко Јанковић, очекује да судски поступак неће још дуго да траје.
"Постоји забрана изношења свих детаља суђења, али могу да кажем да се ништа ново и значајно није десило. Све смо ближи доношењу идентичне или врло сличне пресуде. Вјерујем да ће завршне ријечи бити у скоријем периоду. Доста доказа може да се изведе него што је то првостепено урађено јер је ово други пут првостепени поступак. Вјерујем да ће за неке доказе бити констатовано да су изведени и да ће тако бити убрзан поступак", испричао је.
Пуномоћница оштећених Зора Добричанин рекла је да је суђење било тешко и напорно, како правно тако и емотивно, физички и психички, али да је све "завршено на најбољи могући начин".
Познато у каквом здравственом стању је Зорица Брунцлик
"Ово је невјероватан скуп мојих емоција, да сам послије тако тешког суђења изашла овако задовољна, јер смо данас добили оно што смо мислили да нећемо добити, добили смо бетонске доказе у корист потврђивања оптужнице. Мој осјећај је да ћемо мирније спавати јер смо дошли до неких одговора на вјечито постављано питање зашто се ово десило и мислим да је дјелимично правда данас надохват руке", рекла је Добричанин.
Подсјетимо, дјечак који је пуцао у "Рибникару", најприје је у поступку био свједок, а проширењем оптужнице добио је статус оштећеног.
Тако се Владимиру Кецмановићу у поновљеном поступку суди за кривична дјела Тешко дјело против опште сигурности и занемаривање и злостављање малољетног лица, док се Миљани Кецмановић суди за кривично дјело занемаривање и злостављање малољетног лица.
Један знак чека разговор који ће све промијенити
Апелациони суд у Београду укинуо је Владимиру и Миљани Кецмановић казне од 14 и по и три године затвора за споменута кривична дјела, док је Миљана Кецмановић правноснажно ослобођена за неовлашћено држање муниције.
Истом пресудом је Немања Маринковић, инструктор у стрељани у којој је дјечак вјежбао пуцање, правоснажно осуђен на казну кућног затвора од годину дана због давања лажног исказа.
Ово суђење је иначе затворено за јавност на приједлог Вишег јавног тужилаштва у Београду ради заштите интереса малољетних лица и приватности оштећених.
