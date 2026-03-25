Нова правила СЕПА: Србија 5. маја улази у европску зону плаћања

25.03.2026
Српски грађани и привреда ће од 5. маја уживати у истим условима плаћања као корисници јединственог подручја плаћања у еврима, које обухвата све државе Европске уније, али и Исланд, Норвешку, Лихтенштајн, Швајцарску и Велику Британију.
Недавно су се јединственом подручју придружиле и Црна Гора, Албанија и Сјеверна Македонија, где су накнаде за трансфере постале чак десет пута ниже, саопштила је Европска кућа.
Прошле године у мају, Србија је званично постала 41. члан СЕПА (Single Euro Payments Area/Јединствено подручје плаћања у еврима), која омогућава да се безготовинска плаћања у еврима обављају под повољним и стандардизованим условима у свим државама чланицама овог платног подручја.
Ове промјене значајно ће олакшати и убрзати трансфере новца и смањити трошкове трансакција из Србије ка иностранству, као и из иностранства у Србију.
Србија постала члан СЕПА
То представља важан корак за грађане у Србији и стотине хиљада српских држављана који бораве и раде у ЕУ. Како Србија остварује највећи дио своје спољне трговине са Европском унијом, која је њен најважнији економски партнер, чланство у СЕПА биће и значајан фактор за привреду и у укупним економским кретањима у Србији, наводи се у саопштењу.
- Како Србија није чланица ЕУ, то грађанима отежава бројне ствари, међу којима су и трансфери новца са тим државама. Умјесто досадашњих неколико дана, колико је трансакција често трајала, новац ће се преносити у року од једног радног дана. За грађане то значи брже и јефтиније слање и примање дознака. За компаније, једноставније плаћање добављачима и брже наплаћивање од партнера широм Европе, уз ниже оперативне трошкове - наводи се у саопштењу Европске куће.
