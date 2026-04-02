Minić u posjeti Zvorniku

ATV
02.04.2026 12:02

Предсједник Владе Саво Минић борави у Зворнику заједно са министром саобраћаја и веза Зораном Стевановићем
U Zvorniku je počeo sastanak premijera Republike Srpske Save Minića i gradonačelnika Bojana Ivanovića na kojem će biti riječi o aktuelnim privrednim temama i infrastrukturnim projektima koji se realizuju na području grada.

Sastanku prisustvuje i ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović.

Ivanović je uoči sastanka rekao Srni da će Minića upoznati o infrastrukturnim projektima koji će se realizovati na području grada na osnovu podrške Vlade Republike Srpske koja je izdvojila 13 miliona KM za projekte za koje u gradu smatraju da će doprinijeti boljim uslovima za život.

"Neizostavna tema biće i privredni ambijent na području grada, kao i ulaganja u oblasti turizma, što će doprinijeti uspješnijem privrednom razvoju grada", dodao je Ivanović.

On je istakao da će upoznati predsjednika Vlade Republike Srpske i o rješavanju obaloutvrde Drine u karakajskom naselju Terminal koje je ugroženo kod svakog povećanja vodostaja Drine, te dodao da će zatražiti pomoć od premijera i Vlade u rješavanju ovog problema.

Minić i Stevanović su prije sastanka položili vijenac kod Spomen-obilježja za 1.080 boraca Vojske Republike Srpske koji su poginuli u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

Savo Minić u Zvorniku

Bojan Ivanović

Ево која општина у Српској нуди 36.000 КМ за повратак у родни крај

Evo koja opština u Srpskoj nudi 36.000 KM za povratak u rodni kraj

Karan: Srpska se pozicionirala i politički i ekonomski

Dodik: Kada ne razumijete Republiku Srpsku

Додик: Са Бланушом не могу полемисати о политици, он политику не зна

Dodik: Sa Blanušom ne mogu polemisati o politici, on politiku ne zna

