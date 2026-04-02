Minić u posjeti Zvorniku

U Zvorniku je počeo sastanak premijera Republike Srpske Save Minića i gradonačelnika Bojana Ivanovića na kojem će biti riječi o aktuelnim privrednim temama i infrastrukturnim projektima koji se realizuju na području grada.
Sastanku prisustvuje i ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović.
Ivanović je uoči sastanka rekao Srni da će Minića upoznati o infrastrukturnim projektima koji će se realizovati na području grada na osnovu podrške Vlade Republike Srpske koja je izdvojila 13 miliona KM za projekte za koje u gradu smatraju da će doprinijeti boljim uslovima za život.
"Neizostavna tema biće i privredni ambijent na području grada, kao i ulaganja u oblasti turizma, što će doprinijeti uspješnijem privrednom razvoju grada", dodao je Ivanović.
On je istakao da će upoznati predsjednika Vlade Republike Srpske i o rješavanju obaloutvrde Drine u karakajskom naselju Terminal koje je ugroženo kod svakog povećanja vodostaja Drine, te dodao da će zatražiti pomoć od premijera i Vlade u rješavanju ovog problema.
Minić i Stevanović su prije sastanka položili vijenac kod Spomen-obilježja za 1.080 boraca Vojske Republike Srpske koji su poginuli u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.
