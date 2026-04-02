Pripadnici OS BiH izvukli muškarca iz olupine i spasili ga

Pripadnici Oružanih snaga BiH (OS BiH) izvukli su muškarca iz smrskanog automobila i spasili mu život, potvrđeno je u Ministarstvu odbrane.

Ministar odbrane u Savjetu Ministara Zukan Helez poručio je da će ove hrabre momke finansijski nagraditi za njihov plemeniti čin.

Kako je dodao, nagrada će stići već uz sljedeću platu.

"Ponos koji danas osjećam prema pripadnicima Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane Oružanih snaga Bosne i Hercegovine teško je opisati riječima. U trenucima kada sekunde odlučuju o životu, nisu oklijevali. Pokazali su srce, hrabrost i spremnost da stave tuđi život ispred vlastitog. U smrskanom automobilu, gdje je jedan život visio o niti, oni su bili nada", rekao je Helez i dodao:

"Bez čekanja i bez straha, krenuli su u borbu za život čovjeka kojeg nisu ni poznavali. Svojom hrabrošću i odlučnošću uspjeli su ga izvući iz olupine i vratiti u život. To nisu samo vojnici. To su ljudi koji dokazuju šta znači biti čovjek u najtežim trenucima".