Pripadnici OS BiH izvukli muškarca iz olupine i spasili ga

Pripadnici Oružanih snaga BiH (OS BiH) izvukli su muškarca iz smrskanog automobila i spasili mu život, potvrđeno je u Ministarstvu odbrane.
Ministar odbrane u Savjetu Ministara Zukan Helez poručio je da će ove hrabre momke finansijski nagraditi za njihov plemeniti čin.
Bio je svjestan posljedica: Zijad Krnjić krivično prijavljen zbog GP Gradiška
Kako je dodao, nagrada će stići već uz sljedeću platu.
"Ponos koji danas osjećam prema pripadnicima Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane Oružanih snaga Bosne i Hercegovine teško je opisati riječima. U trenucima kada sekunde odlučuju o životu, nisu oklijevali. Pokazali su srce, hrabrost i spremnost da stave tuđi život ispred vlastitog. U smrskanom automobilu, gdje je jedan život visio o niti, oni su bili nada", rekao je Helez i dodao:
Izgorjelo više od 10 hektara niskog rastinja: Bura otežava gašenje požara
"Bez čekanja i bez straha, krenuli su u borbu za život čovjeka kojeg nisu ni poznavali. Svojom hrabrošću i odlučnošću uspjeli su ga izvući iz olupine i vratiti u život. To nisu samo vojnici. To su ljudi koji dokazuju šta znači biti čovjek u najtežim trenucima".
