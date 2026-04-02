Bio je svjestan posljedica: Zijad Krnjić krivično prijavljen zbog GP Gradiška

Prijava je podnesena zbog blokade donošenja neophodnih akata za omogućavanje rada graničnog prelaza Gradiška, na novom mostu preko Save.

"Krivična prijava je podnesena zbog postojanja osnovane sumnje da je imenovani izvršio krivična djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja (član 220. Krivičnog zakona BiH) i nesavjestan rad u službi (član 224. Krivičnog zakona BiH). Privredna komora Republike Srpske, kao predstavnik oštećene strane, tj. privrednih društava iz Republike Srpske, ali i iz BiH, obratila se Tužilaštvu sa zahtjevom za provođenje istrage, pokretanje postupka i krivičnog gonjenje Zijada Krnjića, koji je na sjednicama Upravnog odbora UIO BiH (od decembra 2025. godine) više puta glasao protiv donošenja Izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Uprave za indirektno oporezivanje BiH, a time direktno onemogućio stavljanje u funkciju novog graničnog prelaza u Gradišci", navode iz Privredne komore.

Dakle, kažu, u pitanju je svjesno postupanje, direktni umišljaj (svjesno blokiranje procesa) ili najmanje eventualni umišljaj (svjesno prihvatanje posljedica nepostupanja) što pomenuto lice, u izjavama za medije u BiH, nije ni krilo, pa ističe da: “ne vidi ništa sporno da građani i dalje čekaju na sadašnjem GP Gradiška”.

"Smatramo, posebno pravno relevantnim, da iz njegovih javnih izjava proizilazi da je bio svjestan da će njegov glas (protiv) spriječiti otvaranje novog graničnog prelaza Gradiška i da uprkos tome smatra da nije važno da li će prelaz biti otvoren 'za sedmicu, mjesec ili dva'. Sam ukazuje da je svjestan posljedica, ali ih prihvata ili negira, uprkos očiglednim pokazateljima. Izgradnja novog graničnog prelaza Gradiška realizovana je kao projekat od međunarodnog značaja, uz korišćenje značajnih javnih sredstava, uključujući budžetska sredstva nadležnih institucija, kao i sredstva obezbijeđena putem međunarodnih finansijskih aranžmana i kreditnih linija", ističe se u saopštenju.

Posebnu težinu ovom projektu, kažu daje činjenica da je u njegovoj realizaciji učestvovala i Evropska unija i to kroz povoljne kreditne linije iz evropskih fondova, kao i kroz grant sredstva, odnosno nepovratna finansijska sredstva.

"Navedeno, nesporno potvrđuje da predmetni projekat nije isključivo lokalnog ili entitetskog karaktera, već predstavlja dio šireg evropskog saobraćajnog i ekonomskog sistema, te da njegovo stavljanje u funkciju ima međunarodni značaj, a prema informacijama dostupnim u javnosti, u kompletan projekat izgradnje mosta na rijeci Savi, novog graničnog prelaza, kao i pratećih pristupnih saobraćajnica, uloženo je više od 100 miliona evra. Ovaj podatak sam po sebi ukazuje da se radi o jednom od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u regionu" ističu oni.

Preko postojećeg graničnog prelaza, godišnje prelazi preko 140.000 teretnih vozila, što nedvosmisleno potvrđuje da se radi o jednom od najfrekventnijih i najznačajnijih graničnih prelaza u BiH, jer isti predstavlja ključnu kontinentalnu vezu sa Evropskom unijom kojom tranzitira najveći obim putničkog i robnog saobraćaja, ne samo iz zapadnog dijela Republike Srpske i BiH, već i iz unutrašnjosti BiH prema Hrvatskoj i dalje prema Evropskoj uniji.

"Neopravdano odgađanje puštanja u funkciju novog graničnog prelaza, pored posljedica, koje su u vezi sa nastankom značajne ekonomske štete, za privredne subjekte u BiH (usljed otežanog i usporenog izvoza robe, povećanja troškova transporta, zadržavanja i logistike, a što direktno utiče na konkurentnost domaće privrede, neefikasnog i neracionalnog korišćenja već uloženih javnih i međunarodnih finansijskih sredstava, kontinuiranog opterećenja postojećih graničnih kapaciteta i stvaranja zastoja u međunarodnom prometu robe i ljudi), ima i šire negativne implikacije, uključujući narušavanje ugleda Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u odnosima sa Republikom Hrvatskom, kao i prema institucijama Evropske unije i međunarodnim finansijskim partnerima, koji su učestvovali u realizaciji projekta", navode iz Privredne komore.

Pozivaju ostale nadležne organe ili zainteresovane aktere iz Republike Srpske i BiH, da se aktivno uključe u rješavanje problema otvaranja graničnog prelaza na novom mostu preko Save, jer privreda i građani ne smiju dalje da trpe samovolju pojedinaca.