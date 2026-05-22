Putin i Lukašenko podigli nuklearne snage: Branićemo otadžbinu od Bresta do Vladivostoka

Rusija i Bjelorusija su održale prve zajedničke vojne vježbe nuklearnih snaga. Tom prilikom testirani su sistemi "iskander-M", "kindžal" i "jars", dok su Moskva i Minsk poručili da nikome ne prijete, ali da su spremni da brane "zajedničku otadžbinu od Bresta do Vladivostoka".

Predsjednici Rusije i Bjelorusije Vladimir Putin i Aleksandar Lukašenk su pratili vojne vježbe putem video-linka.

- Zaista, ovo je prva ovakva zajednička vježba. Ali pojedine elemente i komponente naši generalštabovi i ministri odbrane održavaju kvartalno, samo bez nas predsednika - izjavio je Lukašenko.

Prema njegovim riječima, Bjelorusija i Rusija nikome ne prijete, ali su spremne da "na svaki način brane zajedničku otadžbinu od Bresta do Vladivostoka".

- Ako već nešto imamo u svojim rukama, moramo znati i da to koristimo - naglasio je bjeloruski lider.

Lukašenko je dodao da su ruski generali, koji se trenutno nalaze u Bjelorusiji, zadovoljni zajedničkim radom i izrazio nadu da će sve planirane aktivnosti proteći uspešno.

- Naravno, ko god želi nešto da vidi u ovome vidjeće. Ali ovo je naša stvar, bavimo se zakonitim poslom i nastavićemo to da radimo, štiteći živote naših ljudi - poručio je Lukašenko.

Posjeta raketnoj brigadi

Uoči početka vježbi, Lukašenko je posjetio raketnu brigadu u Osipovičkom rejonu, gdje se pripremalo borbeno korišćenje nuklearnog oružja. Tom prilikom obišao je komandni punkt i tehniku brigade, uključujući lansirnu rampu sistema "iskander-M".

- Nekada sam sanjao o ovoj mašini. Danas ih imamo više i vi bolje od mene znate koliko je to dobro oružje - prokomentarisao je Lukašenko.

Bjeloruski predsjednik je potom pratio izvođenje uslovno elektronsko lansiranje rakete. Komandant raketne brigade Aleksandar Kravcov objasnio je da pravog lansiranja nije bilo, ali da su svi ciklusi i režimi rada u potpunosti uvježbani.

- Jedina razlika je u tome što raketa ne napušta vođicu lansirne rampe. Borbeni i trenažni ciklusi prolaze potpuno isto. U ovom slučaju lansiranje je izvedeno regularno. Šefu države je sve referisano - rekao je Kravcov.

Dopremanje bojevih glava

Ministarstvo odbrane Rusije je saopštilo da su nuklearne bojeve glave dostavljene u poljske punktove za skladištenje bjeloruske raketne brigade.

Vojnici su tokom vježbe uvježbavali prijem specijalne municije za sistem "iskander-M", njeno postavljanje na rakete-nosače i tajno prebacivanje u zadati rejon radi pripreme za lansiranje.

Rusija od 19. do 21. maja održava vježbe pripreme i upotrebe nuklearnih snaga u uslovima prijetnje agresijom. Tokom obuke uvježbavaju se pitanja zajedničke pripreme i upotrebe nuklearnog oružja razmještenog u Belorusiji.

U vježbama učestvuje više od 64.000 pripadnika vojske, preko 200 raketnih sistema, više od 140 letelica, 73 ratna broda i 13 podmornica, od kojih su osam strateške.

"Jarsi" i "Kindžali"

Ministarstvo odbrane Rusije prikazalo je snimke rada jedinica Raketnih strateških snaga, Sjeverne i Pacifičke flote, Daleke avijacije, kao i Lenjingradskog i Centralnog vojnog okruga.

Mobilni raketni sistemi "jars" izašli su na patrolne maršrute i zauzeli položaje, dok su strateške nuklearne podmornice raspoređene na morskim poligonima.

Pripadnici Vazdušno-kosmičkih snaga uvježbavali su opremanje hipersoničnih raketa "kindžal" specijalnim bojevim glavama i izveli letove u zone patroliranja. Na snimcima je prikazan i rad lovca MiG-31.

Vojni ekspert Viktor Litovkin naveo je da "kindžal" nosi nuklearne bojeve glave i da je takve rakete praktično nemoguće presresti, jer lete brzinom od 10 maha na udaljenosti do dvije hiljade kilometara.

- Lansiraju se sa aviona MiG-31, ali i sa Tu-22. To su visokoprecizne rakete. Odstupanje od cilja nije veće od pet metara, ali kod snažne bojeve glave to praktično nije ni važno - objasnio je on.

Reakcija NATO-a

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je da Alijansa prati nuklearne vežbe Rusije i Belorusije.

- Naravno da pratimo i nadgledamo šta se dešava - poručio je Rute novinarima.

Švajcarski mediji su u vježbama vidjeli upozorenje Evropi.

- Ovaj nuklearni manevar vjerovatno predstavlja upozorenje Evropi i treba da je podsjeti da je Rusija, kao nuklearna sila, faktor sa kojim mora da se računa - navodi se u tekstu.