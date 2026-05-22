Jedna greška vas može skupo koštati: Šta treba uraditi sa radijatorima nakon grijne sezone?

Kako je grijna sezona završena, a vrijeme sve toplije, većina ljudi prestaje da razmišlja o radijatorima i računima za grijanje. Ipak, upravo tada mnogi prave istu grešku koju kasnije skupo plate. Naizgled bezazlena stvar, poput sloja prašine na grijnim tijelima, može da napravi razliku koja postaje vidljiva tek kada stigne račun za struju ili gas.

Jedan od čestih savjeta stručnjaka jeste da se radijatori očiste upravo u prelaznom periodu između dvije sezone. Razlog nije samo estetika ili održavanje reda u domu, već i konkretna ušteda i bolja efikasnost grijanja kada ono ponovo proradi.

Tokom vremena, na radijatorima i unutar njih nakupljaju se prašina, nečistoće i sitne čestice koje formiraju sloj koji otežava normalno širenje toplote po prostoriji. Kada se to dogodi, sistem grijanja mora da radi intenzivnije kako bi postigao istu temperaturu, što direktno povećava potrošnju energije i samim tim i visinu računa.

Uklanjanjem te naslage, radijatori ponovo mogu da emituju toplotu ravnomjernije i efikasnije. Na taj način se smanjuje opterećenje sistema grijanja, a potrošnja energije postaje niža, što se pozitivno odražava i na kućni budžet i na ukupnu potrošnju energije u domaćinstvu.

Dugoročne prednosti

Pored uštede, redovno čišćenje radijatora ima i dugoročne prednosti kada je u pitanju trajnost samog sistema grijanja. Naslage prašine i prljavštine mogu vremenom da dovedu do zapušenja i različitih kvarova, što može zahtijevati skupe popravke ili čak zamjenu dijelova sistema. Održavan radijator manje se kvari i radi stabilnije tokom cijele godine.

Važan aspekt koji se često zanemaruje jeste i kvalitet vazduha u domu. Kada su radijatori prljavi, prilikom svakog uključivanja grijanja u vazduh se oslobađaju čestice prašine i alergeni. To može da pogorša stanje osobama koje imaju alergije ili probleme sa disanjem, ali i da utiče na opšte zdravlje ukućana, posebno djece i starijih.

Zbog toga se preporučuje da se čišćenje obavi upravo kada grijna sezona prođe, jer je to najpraktičniji trenutak za takvu vrstu održavanja. Na taj način sistem ostaje spreman za jesen i zimu, bez potrebe za žurbom i improvizacijom kada temperature ponovo padnu.

Pripremite sistem za sljedeću sezonu

Sam proces čišćenja ne zahtjeva posebne alate ni komplikovane procedure. Prije svega je važno da se grijanje isključi i da radijatori budu potpuno hladni. Nakon toga se spoljašnje površine mogu očistiti mekom krpom ili brisačem za prašinu.

Teže dostupni dijelovi, kao što su prostori između rebara ili zadnja strana radijatora, mogu se očistiti uz pomoć specijalne četke ili usisivača sa odgovarajućim nastavkom. Nakon uklanjanja prašine, preporučuje se brisanje vlažnom krpom uz blagi deterdžent, ali uz oprez da se radijator ne natopi vodom kako bi se izbjegla korozija.

Dobro osušiti radijator

Na kraju je važno da se radijator dobro osuši prije ponovnog uključivanja sistema, kako ne bi došlo do pojave rđe ili drugih oštećenja.

Kombinacija ovih jednostavnih koraka donosi više benefita nego što se na prvi pogled čini. Redovno održavanje radijatora može da znači niže račune, duži vijek trajanja sistema grijanja i zdraviji vazduh u prostoru u kojem se svakodnevno boravi, prenosi Blic.