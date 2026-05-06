Oglasili se policija i OJT o smrti Kusturića: Pronađen pištolj

Boban Kusturić (52), načelnik Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske, pronađen je mrtav u svojoj vikendici u banjalučkom naselju Česma.

Policijskoj upravi Banjaluka sinoć oko 21,00 čas prijavljeno je da je blizini vikendice u Banjaluci pronađeno beživotno tijelo lica B.K. iz Banjaluke, inače policijskog službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

"O događaju je odmah obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka koji je izašao na lice mjesta i rukovodio uviđajem. Tokom vršenja uviđaja nisu pronađeni tragovi nasilja koji bi ukazivali na eventualno postojanje elemenata krivičnog djela", saopšteno je iz policije.

Tijelo je prevezeno u Javnu zdravstvenu ustanovu Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske gdje će biti izvršena obdukcija.

OJT o smrti Bobana Kusturića

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka nakon obavljenog uviđaja saopštilo je da je na mjestu tragedije pronađen pištolj koji je izuzet za potrebe vještačenja.

"Radi utvrđivanja okolnosti smrti tužilac je naložio da se preduzmu potrebne istražne radnje i mjere kao i vještačenja", saopšteno je iz OJT Banjaluka.