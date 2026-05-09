Hodočasnici iz Hercegovine krenuli put Ostroga

Autor:

Teodora Bjelogrlić
09.05.2026 19:35

Foto: ATV

Iz Bileće je i ove godine krenula velika kolona hodočasnika ka manastiru Ostrog. Više od 300 vjernika pješači oko 90 kilometara, a danas su prešli polovinu puta.

Sutra uveče stižu na odredište. Ovo je 15. pokloničko hodočašće iz Bileće. Na put ih je ispratila i naša najjužnija ekipa.

Među hodočasnicima najviše je onih koji ovim putem koračaju godinama. Bilećaninu Branislavu Stojanoviću ovo je 14. put da pješke ide da se pokloni Svetom Vasiliju Ostroškom i Tvrdoškom. Kaže da je ovo put zajedništva i molitve.

"Želja, volja i snaga je da smo svi zajedno. Zajedništvo i molitva Bogu. Svake godine nas ima sve više i više. Na početku nas je bilo dvoje ili troje, sada vidite i sami, ima nas 300", istakao je hodočasnik Branislav Stojanović.

Prvi koraci napravljeni su nakon molitve i blagoslova u Sabornom hramu u Bileći. U koloni su sve generacije, a pred kamerom ATV-a kažu da ih na put vodi vjera i želja da stignu do svetinje.

"Lijepo je, nije naporno", "To je naš veličanstven doživljaj, kad dođete gore u manastir Ostrog. Meni nije naporno, ja inače dosta pješačim", "Ima dosta umora, teško je, ali kada se dođe u manastir taj osjećaj je nevjerovatan.

Osjećaj je predivan, svake godine je sve ljepše i ljepše", rekli su.

A svake godine kolona je sve brojnija. Pred njima je 90 kilometara puta. Organizatori kažu da je hodočašće iz Bileće postala tradicija koja okuplja vjernike iz svih krajeva.

"Ovo je tradicionalno 15. put kako naša grupa ide. Najbrojniji smo u okruženju. Svake godine nam dolaze sa svih strana. Ove godine imamo Zrenjanina, Beograda, Novog Sada, iz Njemačke, Zvornika", kazao je organizator Miljan Kovačević-

Put ka manastiru Ostrog i ove godine krenuo je iz drugih hercegovačkih opština. 150 vjernika iz Gacka, oko 160 iz Nevesinja, kao i hodočasnici iz Ljubinja i Berkovića.Iz Trebinja je krenulo na stotine ljudi, među njima i folkloraši koji koračaju za ozdravljenje Sofije Dujlović. Svi oni sliće se pod Ostroške stijene, uoči praznika Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog.

