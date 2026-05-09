Dobio Panini album i odmah pronašao greške

Iako je Panini groznica zahvatila Bosnu i Hercegovinu, među kolekcionarima su se već pojavile i prve kritike na račun kvaliteta albuma za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Pojedini fanovi tvrde da su besplatni albumi puni štamparskih grešaka, mrlja i loše prenesene boje, zbog čega mnogi razmišljaju da kupe novo izdanje prije nego počnu lijepiti sličice.

"Ako se zagledate naći ćete milion grešaka. Ima i grešaka u štampi, gdje se boja nije dobro zalijepila, imaju albumi same mrlje. Evo recimo ovdje, vidite ovo je štamparska mrlja, ovo nisam ja izmrljao. I tako bukvalno svaka druga treća svjetlija stranica ima neku mrlju ili grešku. Recimo, ovdje se boja nije dobro prenijela", rekao je jedan kolekcionar.

Dodaje kako su pojedine stranice neuredno odštampane, te da boja na nekim mjestima prelazi preko linija, zbog čega album djeluje nekvalitetno.

"Tako da su ovi besplatni albumi jako loše odštampani i ne bih savjetovao da lijepite u ovaj album, ako planirate da skupljate, makar pola ovog albuma. Pogledajte svuda su neke mrlje, fleke. Sada ne želim da idem i cjepidlačim, da pronalazim baš sve, ali ima toliko grešaka, recimo i boja prelazi liniju", dodao je.

"Vjerovatno se štampalo brzo ili jeftino i onda je pravljeno puno grešaka. Vjerovatno nisu kvalitetne mašine kojima se štampalo", kazao je.

Iako interes za Panini album i sličice ne jenjava, prve reakcije kolekcionara pokazuju da euforiju prati i nezadovoljstvo kvalitetom štampe.

Ostaje da se vidi hoće li Panini reagovati na brojne primjedbe fanova, koji su od jedne od najpoznatijih kolekcionarskih edicija očekivali znatno bolji kvalitet.

Na društvenim mrežama i Fejsbuk grupama već su se pojavile prve fotografije popunjenih stranica, ali i otvaraju se grupe za razmjenu sličica među kolekcionarima koji pokušavaju što prije kompletirati album, piše "Radio Sarajevo".