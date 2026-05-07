Liverpul želi Srbina Đorđa Petrovića

07.05.2026 20:43

Ђорђе Петровић голман из Србије
Liverpul je zainteresovan za srpskog golmana Đorđa Petrovića, pišu mediji.

Liverpul bi u narednom periodu mogao da uđe u jednu od najvećih promjena kada je u pitanju pozicija golmana, jer se sve češće govori o mogućem odlasku dugogodišnjeg čuvara mreže Alisona Bekera.

Brazilac je u klub stigao 2018. godine iz Rome i ubrzo postao ključni dio tima koji je tada predvodio Jirgen Klop. Već u prvoj sezoni osvojio je Ligu šampiona, a godinu dana kasnije i titulu u Premijer ligi.

Kako se mijenja generacija u Liverpulu, sve više se govori o kraju jedne ere. Poslije najava odlaska Mohameda Salaha i činjenice da Virdžil van Dajk ima ugovor do 2027. godine, jasno je da se kostur ekipe iz najuspješnijeg perioda polako mijenja.

Alison je, prema navodima, otvoren za povratak u Italiju, a kao moguća destinacija pominje se i Juventus. Tridesettrogodišnji golman imao je u prethodnim sezonama i probleme sa povredama, pa se sve glasnije govori o mogućem rastanku sa klubom sa "Enfilda".

Engleski mediji već navode više kandidata za njegovu zamjenu, a među njima je i reprezentativni golman Srbije Đorđe Petrović. On je u Premijer ligu stigao kao prvi golman Bornmuta, nakon perioda u Čelsiju i Strazburu. Procjene su da bi Bornmut bio spreman na prodaju uz odgovarajuću ponudu.

Kao prva opcija i dalje se pominje Đorđi Mamardašvili, koji je već dio sistema Liverpula nakon dolaska iz Valensije. Njegov period adaptacije nije prošao bez oscilacija, pa su utisci u klubu podijeljeni.

Pored njega, na listi kandidata nalaze se i Lukas Ševalije, Emilijano Martines i Bart Verbrugen, pa bi naredni potezi Liverpula mogli značajno da odrede budućnost kluba na golmanskoj poziciji.

