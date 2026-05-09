Stefan Savić u Borcu do 2028. godine

Stefan Savić i FK Borac produžili su saradnju do 2028. godine. Sa 16 asistencija na 32 odigrane utakmice ove sezone Savić je bio među najzaslužnijima za osvajanje titule u Premijer ligi BiH, a ni sam ne krije zadovoljstvo što ostaje na Gradskom stadionu.

Banjalučane u nedjelju očekuje gostovanje Širokom Brijegu. Iako je šampionska titula već osigurana, šef struke „crveno-plavih“ Vinko Marinović poručuje da će Borac maksimalno ozbiljno pristupiti svakoj od četiri preostale utakmice.

Široki Brijeg i Borac sastaju se u nedjelju na stadionu „Pecara“ sa početkom u 19 časova i 30 minuta.