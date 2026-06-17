Minić: Institucije opredijeljene da stvaraju povoljnije poslovno okruženje

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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da se kontinuirana podrška privredi Republike Srpske nastavlja kroz novi Zakon o podsticajima, programe za povećanje plata, podršku investicijama i tehnološkom razvoju, pomoć preduzetnicima i malim i srednjim preduzećima.
Minić je ukazao i na sektorske mjere u poljoprivredi, energetici i turizmu, kao i programe zapošljavanja i poreske olakšice.
- Rezultati ostvareni u prethodnom periodu potvrđuju opredijeljenost institucija da stvaraju povoljnije poslovno okruženje, podstiču nova ulaganja, otvaranje radnih mjesta i jačanje konkurentnosti domaće privrede - naveo je Minić na društvenoj mreži Iks.
Da i ja nešto kažem. pic.twitter.com/C6jH0cy5IL— Savo Minić (@minic_savo) June 16, 2026
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