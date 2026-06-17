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Minić: Institucije opredijeljene da stvaraju povoljnije poslovno okruženje

17.06.2026 10:45

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предсједник Владе Републике Српске
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da se kontinuirana podrška privredi Republike Srpske nastavlja kroz novi Zakon o podsticajima, programe za povećanje plata, podršku investicijama i tehnološkom razvoju, pomoć preduzetnicima i malim i srednjim preduzećima.

Minić je ukazao i na sektorske mjere u poljoprivredi, energetici i turizmu, kao i programe zapošljavanja i poreske olakšice.

- Rezultati ostvareni u prethodnom periodu potvrđuju opredijeljenost institucija da stvaraju povoljnije poslovno okruženje, podstiču nova ulaganja, otvaranje radnih mjesta i jačanje konkurentnosti domaće privrede - naveo je Minić na društvenoj mreži Iks.

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Savo Minić

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