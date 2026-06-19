Neobična intervencija banjalučkih vatrogasaca: Spasavali psa i pticu

Autor:ATV redakcija
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Pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka imali su juče četiri intervencije na različitim lokacijama u gradu, i to od požara na elektro-stubu i stambenom objektu do spasavanja psa i ptice.
Prema podacima Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka, sve intervencije uspješno su okončane.
Prva intervencija zabilježena je u 12.00 časova, kada su vatrogasci izašli na teren zbog požara na elektro-stubu u Ulici Gavrila Principa.
Nakon brze reakcije, požar je lokalizovan i ugašen.
Samo nekoliko časova kasnije, u 15.10 časova, vatrogasci su intervenisali u Ulici Braće Jugovića, gdje je bilo potrebno spasiti psa.
Treća intervencija zabilježena je u 18.20 časova u Gundulićevoj ulici.
Vatrogasci su tom prilikom spasili pticu koja je upala u šaht.
Posljednja intervencija tokom dana bila je u 19.35 časova u Beogradskoj ulici.
Vatrogasci su reagovali zbog požara na stanu, odnosno optičkom kablu na zgradi, te spriječili dalje širenje vatre.
(Glas Srpske)
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