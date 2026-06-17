Karan: Nabavka nove informatičke opreme omogućiće lakše savladavanje gradiva

Autor:ATV
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Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je da će modernizacija nastavnog procesa, kroz nabavku nove informatičke opreme, omogućiti lakše savladavanje gradiva i kvalitetnije uslove za rad.
"Učenici u Palama će na novim računarima kvalitetnije sticati digitalne vještine neophodne za svaki dalji korak, od školovanja do zaposlenja", naveo je Karan na društvenoj mreži "Iks".
▶️ Modernizacija nastavnog procesa, kroz nabavku nove informatičke opreme, omogućiće lakše savladavanje gradiva i kvalitetnije uslove za rad. — Siniša Karan (@sinisa_karan) June 17, 2026
💻 Učenici u Palama će na novim računarima kvalitetnije sticati digitalne vještine neophodne za svaki dalji korak, od školovanja do… pic.twitter.com/bRjBq4tLFs
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