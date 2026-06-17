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Karan: Nabavka nove informatičke opreme omogućiće lakše savladavanje gradiva

Autor:

ATV
17.06.2026 11:14

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Синиша Каран, предсједник Републике Српске
Foto: ATV

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je da će modernizacija nastavnog procesa, kroz nabavku nove informatičke opreme, omogućiti lakše savladavanje gradiva i kvalitetnije uslove za rad.

"Učenici u Palama će na novim računarima kvalitetnije sticati digitalne vještine neophodne za svaki dalji korak, od školovanja do zaposlenja", naveo je Karan na društvenoj mreži "Iks".

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Tagovi :

Siniša Karan

informatička oprema

Škola

donacija

Obrazovanje

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