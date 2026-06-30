Stevandić: Moguća posebna sjednica NSRS na zahtjev Cvijanovićeve

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da bi prije redovne sjednice parlamenta, koja je zakazana za 7. jul, mogla da bude održana posebna sjednica na zahtjev srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović.

Stevandić je naveo da je informisan o preglasavanju u Predsjedništvu BiH kada je riječ o odluci o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

"Riječ je o pokušaju da se postave stranci u Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika, što je vanustavno, van Dejtona. Drago mi je što su nam priredili mogućnost da vide opet kako Narodna skupština Republike Srpske stavlja van snage odluke koje Predsjedništvo BiH donosi preglasavanjem", rekao je Stevandić novinarima u Banjaluci.

On je dodao da očekuje zahtjev Cvijanovićeve kako bi se mogla zakazati posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske.

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Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da će Narodna skupština Republike Srpske imati glavnu riječ o odluci o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, koju je juče proglasila destruktivnom po vitalni nacionalni interes Republike Srpske nakon što je izglasana na sjednici Predsjedništva bez kvoruma.

Cvijanović je rekla da je predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović, koji je predložio ovu odluku, sproveo bezakonje, te da su na sjednici Predsjedništva u više navrata prekršene ustavne i poslovničke procedure.

(SRNA)