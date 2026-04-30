Više povrijeđenih u sudaru u Srpskoj, saobraćaj obustavljen

Autor:ATV
Komentari:0
Četiri osobe povrijeđene su danas u sudaru dva vozila na dionici magistralnog puta Međeđa-Ustiprača, a saobraćaj je u potpunosti obustavljen, potvrdila je Srni portparol Policijske uprave Foča Svjetlana Govedarica.
Povrijeđena lica su vozilom Hitne pomoći prevezena u Dom zdravlja Višegrad radi ukazivanja ljekarske pomoći.
U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u 17.00 časova učestvovali su automobili "audi" i "sitroen".
U toku je policijski uviđaj pripadnika Policijske stanice Višegrad.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
29 min0
Društvo
55 min0
Svijet
1 h0
Scena
1 h0
Hronika
1 h0
Hronika
3 h0
Hronika
4 h0
Hronika
4 h0
Najnovije
18
28
18
24
18
15
18
04
18
01
Trenutno na programu