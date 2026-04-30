Više povrijeđenih u sudaru u Srpskoj, saobraćaj obustavljen

Četiri osobe povrijeđene su danas u sudaru dva vozila na dionici magistralnog puta Međeđa-Ustiprača, a saobraćaj je u potpunosti obustavljen, potvrdila je Srni portparol Policijske uprave Foča Svjetlana Govedarica.

Povrijeđena lica su vozilom Hitne pomoći prevezena u Dom zdravlja Višegrad radi ukazivanja ljekarske pomoći. U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u 17.00 časova učestvovali su automobili "audi" i "sitroen". U toku je policijski uviđaj pripadnika Policijske stanice Višegrad.

