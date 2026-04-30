Žestok sudar na auto-putu u BiH

Teža saobraćajna nesreće desila se danas, 30. aprila, na dionici auto-puta A-1 smjer Kakanj-Lašva. U ovom sudaru jedna osoba zadobila je tjelesne povrede.

Kako je potvrđeno za portal "Radiosarajevo.ba" iz MUP-a ZDK, nesreća se desila u mjestu Bilješevo.

"Nesreća je prijavljena u 16:45 sati. Učestvovala su dva vozila. Jedna osoba je zadobila lakše tjelesne povrede, druga osoba je bez povreda", kazala je portparolka MUP-a ZDK Lejla Ekinović.

Dodala je da se saobraćaj na ovo dionici odvija normalno.

S obzirom na predstojeće prvomajske praznike, na putevima širom BiH zabilježena je pojačana frekvencija vozila, te se vozačima savjetuje dodatni oprez i strpljenje.