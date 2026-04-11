Igokea srušila Bosnu u Sarajevu nakon produžetka

Ovom pobjedom tim Nenada Stefanovića osigurao je prednost domaćeg terena u plej-inu.

Igosi su bolje otvorili utakmicu u Zetri i nakon 10 minuta imali 10 poena prednosti na svojoj strani. Sa boljom igrom nastavili su i u drugoj dionici gdje su u jednom trenutku došli i do 15 poena viška, ali onda je uslijedila serija Bosne koja je do poluvremena došla do izjednačenja (42:42).

Ponovo Igokea bolje otvara četvrtinu i dolazi do prednosti na početku drugog poluvremena, ali je domaćin uspio da održi utakmicu u egalu. U posljednjoj četvrtini Igosi su plesali po ivici, na kraju je i pobjeda došla u pitanje pa je utakmica otišla u produžetak. Ipak Igokea je uspjela da sačuva mirnoću i upiše zlata vrijedan trijumf.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Aleksandar Lazić sa 22 poena, Nikola Popović postigao je 18.

Za Bosnu Majkl Jang ubacio je 19 poena.