Logo
Large banner

Igokea srušila Bosnu u Sarajevu nakon produžetka

Autor:

ATV
11.04.2026 20:47

Komentari:

1
Игокеа срушила Босну у Сарајеву након продужетка
Foto: Pixabay

Košarkaši Igokee savladali su Bosnu u Sarajevu rezultatom 89:86 nakon produžetka u okviru sedme runde TOP 8 faze ABA lige.

Ovom pobjedom tim Nenada Stefanovića osigurao je prednost domaćeg terena u plej-inu.

Igosi su bolje otvorili utakmicu u Zetri i nakon 10 minuta imali 10 poena prednosti na svojoj strani. Sa boljom igrom nastavili su i u drugoj dionici gdje su u jednom trenutku došli i do 15 poena viška, ali onda je uslijedila serija Bosne koja je do poluvremena došla do izjednačenja (42:42).

Ponovo Igokea bolje otvara četvrtinu i dolazi do prednosti na početku drugog poluvremena, ali je domaćin uspio da održi utakmicu u egalu. U posljednjoj četvrtini Igosi su plesali po ivici, na kraju je i pobjeda došla u pitanje pa je utakmica otišla u produžetak. Ipak Igokea je uspjela da sačuva mirnoću i upiše zlata vrijedan trijumf.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Aleksandar Lazić sa 22 poena, Nikola Popović postigao je 18.

Za Bosnu Majkl Jang ubacio je 19 poena.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (1)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

59

21

47

21

26

21

21

21

11

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner