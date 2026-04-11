Dodik nakon ogromnog uspjeha: Ovo je najbolje što Srpska ima

Ovo je najbolje što Republika Srpska ima u omladinskoj košarci, poručio je Milorad Dodik nakon plasmana juniora Igokee u finale FIBA Lige šampiona.
"Svaka pobjeda je lijepa, ništa ljepše nema nego pobjeđivati. Čestitam ovim momcima u juniorkom sastavu Igokee na ulasku u finale Lige šampiona", istakao je Dodik i dodao:
"Mi smo prvi osvajači ove lige prije nekoliko godina. Mislim da imamo dobar tim. To su momci koji ovdje redovno treniraju. Ovo je najbolje što ima Republika Srpska u ovom omladinskom sportu".
FIBA Liga šampiona: Juniori Igokee u finalu!
Još jednom je čestitao mladim igračima na ogromnom uspjehu i istakao da ne sumnja u još veći korak.
"Finale protiv Ritasa, to je jedna ozbiljna ekipa. Ali, znam karakter ovih momaka i mislim da će to biti sve u redu", naglasio je Dodik.
Juniori Igokee jasno poručuju: Idemo po trofej FIBA Lige šampiona!
