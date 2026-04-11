Dodik nakon ogromnog uspjeha: Ovo je najbolje što Srpska ima

ATV
11.04.2026 22:46

Милорад Додик на утакмици полуфинала јуниора Игокее у ФИБА лиги шампиона
Ovo je najbolje što Republika Srpska ima u omladinskoj košarci, poručio je Milorad Dodik nakon plasmana juniora Igokee u finale FIBA Lige šampiona.

"Svaka pobjeda je lijepa, ništa ljepše nema nego pobjeđivati. Čestitam ovim momcima u juniorkom sastavu Igokee na ulasku u finale Lige šampiona", istakao je Dodik i dodao:

"Mi smo prvi osvajači ove lige prije nekoliko godina. Mislim da imamo dobar tim. To su momci koji ovdje redovno treniraju. Ovo je najbolje što ima Republika Srpska u ovom omladinskom sportu".

Još jednom je čestitao mladim igračima na ogromnom uspjehu i istakao da ne sumnja u još veći korak.

"Finale protiv Ritasa, to je jedna ozbiljna ekipa. Ali, znam karakter ovih momaka i mislim da će to biti sve u redu", naglasio je Dodik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

