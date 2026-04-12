FIBA Liga šampiona: Ostende osvojio treće mjesto u Laktašima, slijedi veliko finale između Igokee i Lijetuvos Ritasa

Andrej Knežević
12.04.2026 18:09

Јуниори Остендеа освојили треће мјесто ФИБА Лиге шампиона у Лакташима
Foto: FIBA Liga šampiona

Košarkaši Ostende osvojili su treće mjesto na juniorskom turniru FIBA Lige šampiona koji se danas privodi kraju u Laktašima.

Belgijska ekipa savladala je njemački Telekom Bon 80:78, a najzaslužniji za trijumf bio je Maks Van De Kere koji je ubacio 21 poen.

Na drugoj strani identičan košgeterski učinak imao je Maksimilijan von Saldern.

U velikom finalu, od 19.00 časova, u borbu za trofej kreću juniorske selekcije Igokee i Lijetuvos Ritasa.

