FIBA Liga šampiona: Ostende osvojio treće mjesto u Laktašima, slijedi veliko finale između Igokee i Lijetuvos Ritasa

Autor:Andrej Knežević
Košarkaši Ostende osvojili su treće mjesto na juniorskom turniru FIBA Lige šampiona koji se danas privodi kraju u Laktašima.
Belgijska ekipa savladala je njemački Telekom Bon 80:78, a najzaslužniji za trijumf bio je Maks Van De Kere koji je ubacio 21 poen.
Na drugoj strani identičan košgeterski učinak imao je Maksimilijan von Saldern.
U velikom finalu, od 19.00 časova, u borbu za trofej kreću juniorske selekcije Igokee i Lijetuvos Ritasa.
