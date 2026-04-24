Tramp: SAD pregovaraju sa onima koji su trenutno na vlasti u Iranu

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je danas da američki zvaničnici sada pregovaraju "sa ljudima koji su trenutno na vlasti" u Iranu.

Tramp je ranije danas izjavio da Iran planira da ponudi u pregovorima "nešto što će biti u skladu sa zahtjevima Sjedinjenih Američkih Država".

"Oni daju ponudu i moraćemo da vidimo", rekao je Tramp Rojtersu tokom telefonskog intervjua.

On je izjavio da će "Iran dati ponudu usmjerenu na zadovoljavanje zahtjeva SAD".

Svijet Nova drama u Evropi: Možda će nas napasti za nekoliko mjeseci

Portparol Bijele kuće Kerolajn Livit izjavila je danas da je Iran zatražio novi sastanak uživo sa američkom vladom, najavljujući da će izaslanici američkog predsednika Džared Kušner i Stiv Vitkof sutra otputovati u Pakistan.

Iranski državni mediji objavili su da ministar spoljnih poslova Irana Abas Arakči takođe putuje u Pakistan, ali, kako je javila iranska novinska agencija Tasnim, demantujući na taj način pisanje američkih medija, Arakči neće učestvovati u pregovorima sa američkom delegacijom tokom svoje posjete Islamabadu, piše Tanjug.