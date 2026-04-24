Crni epilog nesreće: Izvučen automobil iz Dunava, vozaču nije bilo spasa

Najmanje jedna osoba stradala je kada je crveni automobil danas, nešto posle 17 časova izletio sa puta i upao u Dunav u Donjoj Austriji.

Nesreća se dogodila u Kremsu, pod još nerazjašnjenim okolnostima.

Policiju su pozvali očevici koji su vidjeli kako vozilo tone.

Mladić star 19 godina, koji je sa drugom prolazio tuda, brzo je skočio u rijeku, pokušavajući da spase putnike.

Na lice mjesta su brzo stigli brojni spasioci, pripadnici Hitne pomoći i vatrogasci, a nakon više od sat vremena potrage stigla je tužna vijest. Automobil je pronađen u vodi, a u vozilu i najmanje jedna starija osoba.

Očevici navode da je automobil samo "izletio" sa puta nedaleko od kružnog toka. Mladi Sebastijan koji je uleteo u ledeni Dunav pokušavajući da spase putnike i dalje je u šoku.

"Automobil je odmah počeo da tone... Pokušavao sam da otvorim vrata. Video sam čovjeka sede kose za volanom", ispričao je vidno uznemireni mladić kojeg su ljekari Hitne smirivali na licu mjesta nakon što je izvučen iz vode.

Masovna potraga na dubini od šest metara

Prema navodima lokalnih medija, na lice mjesta je stiglo više od 60 spasilaca koji su krenuli da pretražuju rijeku, koja je na ovom delu duboka i do šest metara. Mesto nesreće nadletali su i dronovi, pokušavajući da lociraju vozilo.

Oko 19.30 stigle su crne vijesti - pronađeni su automobil i u njemu vozač. Vjeruje se da je u pitanju muškarac (87), lokalac iz Kremsa. Za nesrećnog čovjeka nije bilo spasa, prenosi Informer.