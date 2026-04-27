Tržište plemenitih metala u strahu: Zlato više nije "sigurna luka"

27.04.2026 09:56

Тржиште племенитих метала у страху: Злато више није "сигурна лука"
Cijene zlata i srebra mogle bi se suočiti sa pritiskom prodaje u narednom periodu, dok investitori s oprezom čekaju ishod predstojećeg sastanka američkih Federalnih rezervi (FED) i razvoj pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Analitičari upozoravaju da kombinacija monetarne neizvjesnosti i geopolitičkih dešavanja trenutno oblikuje raspoloženje na tržištima plemenitih metala, što bi moglo ograničiti njihov dalji rast.

Fokus na FED i kamatne stope

Jedan od ključnih faktora za kretanje cijena zlata i srebra jeste monetarna politika američkog FED-a. Investitori pažljivo prate signale o budućem kretanju kamatnih stopa, jer više kamatne stope povećavaju trošak držanja imovine poput zlata, koja ne donosi prinos.

Tržišta su već pod pritiskom zbog smanjenih očekivanja da će FED uskoro krenuti u značajnije smanjenje kamatnih stopa, što negativno utiče na cijene plemenitih metala.

Istovremeno, snažniji američki dolar dodatno smanjuje atraktivnost zlata i srebra za investitore.

Geopolitička neizvjesnost: SAD - Iran

Drugi važan faktor su pregovori između SAD i Irana, koji imaju direktan uticaj na globalna tržišta energije i inflaciju.

Отац Предраг Поповић

Društvo

Šta radi đavo kad uđe u čovjeka: Upozorenje oca Predraga Popovića

Mogući napredak u pregovorima mogao bi ublažiti geopolitičke tenzije i smanjiti potražnju za "sigurnim utočištima" poput zlata i srebra, što bi dodatno pritisnulo njihove cijene.

S druge strane, nastavak neizvjesnosti ili eskalacija sukoba može izazvati suprotan efekat i podržati cijene, ali uz povećanu volatilnost.

Oprez investitora i volatilno tržište

Tržišni učesnici trenutno zauzimaju oprezan stav i izbjegavaju veće pozicije u plemenitim metalima dok se ne razjasni pravac monetarne politike i geopolitičkih odnosa.

Analitičari ističu da bi kratkoročno moglo doći do korekcije cijena i realizacije profita, posebno nakon prethodnih rasta.

Istovremeno, tržište ostaje pod uticajem mješovitih faktora; s jedne strane inflatornih pritisaka i geopolitičkog rizika, a s druge jačanja dolara i restriktivnije monetarne politike.

Dugoročna slika i dalje neizvjesna

Iako su kratkoročni izgledi pod pritiskom, stručnjaci naglašavaju da zlato i srebro i dalje zadržavaju status važnih zaštitnih instrumenata u vremenima krize.

Međutim, njihovo kretanje sve više zavisi od kombinacije faktora - prije svega politike FED-a, inflacije, kretanja dolara i razvoja situacije na Bliskom istoku.

U takvom okruženju, tržišta plemenitih metala ostaju izrazito osjetljiva na nove informacije.

Dok investitori čekaju odluke FED-a i ishod pregovora SAD i Irana, zlato i srebro bi mogli ostati pod pritiskom, uz izraženu volatilnost i neizvjesnost u kratkom roku, navodi "Business-Standard".

Pročitajte više

Шта ради ђаво кад уђе у човјека: Упозорење оца Предрага Поповића

Društvo

Šta radi đavo kad uđe u čovjeka: Upozorenje oca Predraga Popovića

1 h

0
Преминуо Ненад Берета, дугогодишњи новинар агенције Срна

Društvo

Poznato mjesto i vrijeme sahrane Nenada Berete

1 h

0
Људи шетају око чувеног Регистана у Самарканду током ноћи.

Zanimljivosti

Sve više ljudi bira ovu destinaciju: Smještaj u apartmanu 15 evra, ručak 3 evra

1 h

0
Харис Џиновић: Таквим људима фали даска у глави

Scena

Haris Džinović: Takvim ljudima fali daska u glavi

2 h

0

Više iz rubrike

Особа пуни свој аутомобил горивом док су цијене горива на бензинској пумпи истакнуте иза ње, сриједа, 4. март 2026. године, у Балтимору.

Ekonomija

Nevjerovatno: Benzin ovdje košta 1,46 KM

12 h

0
Поврће пасуљ краставац парадајз

Ekonomija

Duško iz Prnjavora rasproda na kućnom pragu sve što proizvede

13 h

0
Новац еври

Ekonomija

U BiH i Srbiji nula milijardera, u Hrvatskoj 1 koji nije Hrvat

19 h

0
Дјевојка у бијелој мајици сједи испред лаптопа и држи се за главу.

Ekonomija

Vještačka inteligencija dijeli otkaze: Više od 20.000 ljudi ostaje bez posla

1 d

0

Nova Tropik market adresa - nova prilika za 102 člana tima

Teheran iznio novi prijedlog za sporazum sa Vašingtonom

Šestočlana grupa iz Sarajeva varala preduzeća širom BiH

Tragedija pred koncert slavne Šakire

Stručnjaci objasnili da li stres utiče na razvoj tumora

