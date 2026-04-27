Sve više ljudi bira ovu destinaciju: Smještaj u apartmanu 15 evra, ručak 3 evra

Dok mnogi pri planiranju godišnjeg odmora pokušavaju da drže troškove pod kontrolom – od avionskih karata i smještaja do hrane i izleta – sve više putopisaca i travel blogera tvrdi da su pronašli destinaciju koja nudi mnogo za relativno malo novca.

Riječ je o Uzbekistanu, zemlji u srcu Srednje Azije koju brojni putnici opisuju kao jednu od najpovoljnijih, ali i najprijatnijih za posjetu.

Nauka i tehnologija Tajna iz 10.000 metara dubine: Otkrivena nepoznata životinja koja je šokirala svijet

Među njima je i holandski putopisac Lourens, koji često istražuje manje poznate destinacije širom svijeta. U jednom od svojih videa Uzbekistan je nazvao „najjeftinijom zemljom na svijetu“. Kako kaže, tamo možete popiti pivo za oko jedan evro, dok noćenje u apartmanu košta već od petnaestak evra.

Poseban utisak na njega ostavio je Taškent, glavni grad koji spaja moderan izgled i bogatu istoriju. Grad ima savremene staklene zgrade i uređen metro, ali i brojne istorijske građevine i kulturne znamenitosti. Metro stanice, izgrađene još u sovjetskom periodu, često se porede sa podzemnim galerijama.

Slična iskustva imaju i drugi putnici. Travel blogerka Milica ispričala je da se po dolasku u Uzbekistan osjećala kao „milionerka“ nakon što je zamijenila samo 80 evra. Vožnje taksijem plaćala je oko jedan evro, dok su obroci najčešće koštali između tri i četiri evra.

Nauka i tehnologija Prevara na ''Iksu'': Ne nasjedajte na ove poruke

Još jedan poznati putopisac, Drev Binski, pokazao je šta sve može da se kupi za jedan dolar. Prema njegovom iskustvu, za taj iznos možete dobiti porciju pilava, komad hljeba, mesni ražnjić, šolju čaja, pa čak i kratko jahanje kamile u pustinji. Objašnjava da su cijene niske zbog nižih plata, ali i zato što zemlja veliki dio proizvoda sama proizvodi.

Ipak, Uzbekistan nije apsolutno najjeftinija destinacija na svijetu. U globalnim poređenjima, zemlje poput Pakistana, Egipta, Libije i Indije često imaju još niže troškove. U samoj Srednjoj Aziji, povoljnije opcije mogu biti i Kirgistan i Tadžikistan.

Svijet Peskov: Očekujemo dolazak više stranih lidera za Dan pobjede

Ono po čemu se Uzbekistan izdvaja jeste spoj niskih cijena, bogate istorije, impresivne arhitekture i gostoljubivih ljudi. Upravo zbog toga mnogi putnici ističu da se uz relativno mali budžet može doživjeti izuzetno bogato i sadržajno putovanje. Takođe, ova zemlja se generalno smatra bezbjednom za turiste i često se opisuje kao jedna od sigurnijih destinacija za putovanja.

(Dnevno)