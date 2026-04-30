Кремљ: Кијев није одговорио на приједлог о примирју

30.04.2026 12:51

Кремљ
Фото: Таnjug/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Предсједник Русије Владимир Путин ће одлучити колико ће трајати примирје поводом Дана побједе, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"За сада говоримо о Дану побједе, али предсједник ће одлучити када ће тачно ступити на снагу и када ће се завршити. Још није донијета никаква конкретна одлука", рекао је Песков новинарима, говорећи о приједлогу о привременом примирју.

Он је истакао да Кремљ још није добио повратну информацију од кијевског режима када је у питању ова иницијатива.

Помоћник руског предсједника Владимира Путина, Јуриј Ушаков, саопштио је у сриједу да је Путин током телефонског разговора обавестио америчког предсједника Доналда Трампа о својој спремности да прогласи прекид ватре током прославе Дана побједе, а Трамп је подржао ту иницијативу.

Руски предсједник је прогласио привремено примирје поводом Ускрса, када је Зеленски одговорио да ће украјинске трупе наводно узвратити истом мјером. Међутим, руско Министарство одбране саопштило је да је забиљежено 6.558 кршења прекида ватре са украјинске стране, преноси РТ Балкан.

