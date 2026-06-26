Logo

Radulović: Ako Blanuša ne bude kandidat, SDS će dati drugo ime

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 16:50

Komentari:

2
Радуловић: Ако Блануша не буде кандидат, СДС ће дати друго име
Foto: ATV

SDS ostaje pri svojim stavovima da će imati kandidata za predsjednika Republike Srpske. Ubjeđen sam da će to biti Branko Blanuša, a ako to ne bude on iz bilo kojeg razloga, SDS će dati drugo ime, a sve u skladu sa odlukom Glavnog odbora stranke, rekao je za portal Provjereno predsjednik Glavnog odbora SDS-a Jovica Radulović.

Dodao je da se o potencijalno drugim imenima kao direktnim kandidatima već uveliko govori i u javnosti.

On je potvrdio za Provjereno da se juče sastao sa Draškom Stanivukovićem, ali kaže da su isključivo razgovarali o skupštinskoj većini u Modriči i problemima u njenom funkcionisanju, koji su se javili u prethodnom periodu.

- Jedina prava istina je da nije bio niko drugi iz SDS-a osim mene. Sa gospodinom Stanivukovićem sam se čuo već ranije preko ljudi iz njegovog pokreta u Modriči sa kojima postoji nesporazum. Sastanak smo dogovarali duži period i jedina tema je bila nastavak funkcionisanja skupštinske većine - kaže Radulović.

Kaže da su se dogovorili oko dinamike daljih razgovora.

- Skupština opštine će zasijedati tek iza opštih izbora i do tada imamo vremena da razgovaramo i da se sve dogovorimo - rekao je Radulović.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Jovica Radulović

Branko Blanuša

SDS

Izbori 2026

Komentari (2)

Pročitajte više

српски делегат у Дому народа ПС БиХ Радован Ковачевић

Republika Srpska

Kovačević: Izetbegović sa SDS-om i PDP-om dogovorio jaku BiH, a slabu Srpsku

3 h

6
Жељко Раљић

Republika Srpska

Željko Raljić podnio ostavku na sve funkcije u SDS-u

4 d

0
Небојша Вукановић и Милан Благојевић

Republika Srpska

Blagojević staje na crtu Vukanoviću?

4 d

14
Draško Stanivuković ankete Branko Blanuša SDS

Republika Srpska

Završni čin u rušenju Blanuše: Stanivuković preko anketa gasi SDS

1 sedm

5

Više iz rubrike

Влада Републике Српске

Republika Srpska

"Institucije Srpske donijele niz mjera sa ciljem jačanja porodice"

58 min

0
Синиша Каран на конференцији за медије у Бањалуци.

Republika Srpska

Karan: Krivična prijava protiv počinilaca skrnavljenja simbola Srpske

1 h

2
Милорад Додик ЛИДЕР снсд-А

Republika Srpska

Dodik osudio paljenje zastave: Mržnja prema Srbima počela se manifestovati van verbalnih okvira

1 h

4
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Sloboda se zove država Republika Srpska

2 h

3

  • Najnovije

17

10

Centar dana, 26.06.2026.

17

09

"Mator si, pa ne možeš tri puta odjednom?": Urnebesan razgovor Sabalenke i Đokovića

17

02

Smijemo se već 15 miliona godina: Da li je ovo tajna ljudskog govora?

16

50

Radulović: Ako Blanuša ne bude kandidat, SDS će dati drugo ime

16

50

Opsada u Crnoj Gori, policija pretresa nekoliko lokacija: Pao Škaljarac

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima