Radulović: Ako Blanuša ne bude kandidat, SDS će dati drugo ime

SDS ostaje pri svojim stavovima da će imati kandidata za predsjednika Republike Srpske. Ubjeđen sam da će to biti Branko Blanuša, a ako to ne bude on iz bilo kojeg razloga, SDS će dati drugo ime, a sve u skladu sa odlukom Glavnog odbora stranke, rekao je za portal Provjereno predsjednik Glavnog odbora SDS-a Jovica Radulović.

Dodao je da se o potencijalno drugim imenima kao direktnim kandidatima već uveliko govori i u javnosti.

On je potvrdio za Provjereno da se juče sastao sa Draškom Stanivukovićem, ali kaže da su isključivo razgovarali o skupštinskoj većini u Modriči i problemima u njenom funkcionisanju, koji su se javili u prethodnom periodu.

- Jedina prava istina je da nije bio niko drugi iz SDS-a osim mene. Sa gospodinom Stanivukovićem sam se čuo već ranije preko ljudi iz njegovog pokreta u Modriči sa kojima postoji nesporazum. Sastanak smo dogovarali duži period i jedina tema je bila nastavak funkcionisanja skupštinske većine - kaže Radulović.

Kaže da su se dogovorili oko dinamike daljih razgovora.

- Skupština opštine će zasijedati tek iza opštih izbora i do tada imamo vremena da razgovaramo i da se sve dogovorimo - rekao je Radulović.