Logo

Željko Raljić podnio ostavku na sve funkcije u SDS-u

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 11:13

Komentari:

0
Жељко Раљић
Foto: Screenshot / YouTube

Predsjednik banjalučkog Gradskog odbora SDS-a Željko Raljić podnio je neopozivu ostavku na ovu funkciju, a razlog je izbor Biljane Lukić za nosioca liste ove stranke u izbornoj jedinici 3.

Kako je Raljić naveo, izbor Lukićeve je poruka da za njegov dosadašnji rad i političko djelovanje ne postoji dovoljno povjerenje.

"Smatram da je moja politička i moralna obaveza da preuzmem odgovornost. Zbog toga ne podnosim ostavku samo na funkciju predsjednika Gradskog odbora, već i na sve ostale funkcije koje obavljam unutar Srpske demokratske stranke. Smatram da je to jedini ispravan i odgovoran potez kojim pokazujem dosljednost i poštovanje prema volji stranačkih organa i članstva", rekao je Raljić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Željko Raljić

SDS

Banjaluka

Biljana Lukić

Komentari (0)

Više iz rubrike

Сједница Управног одбора Управе за индиректно опорезивање УИО БиХ који би требало да разматра Правилник о примјени Закона о ПДВ-у који се односи на куповину прве некретнине у Бањалуци.

Republika Srpska

UIO BiH odlučuje o PDV-u za prvu nekretninu: Počela sjednica Upravnog odbora

2 h

0
Жељка Цвијановић и Гидеон Сар

Republika Srpska

Cvijanović: Na sastanku sa Sarom potvrđeno prijateljstvo Srpske i države Izrael

2 h

0
Зграда Управног одбора УИО у Бањалуци.

Republika Srpska

Upravni odbor UIO danas odlučuje o povratu PDV-a na prvu nekretninu

6 h

0
Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић у Израелу - посјета Цркви Светог гроба у Јерусалиму

Republika Srpska

Cvijanovićeva nastavlja posjetu Izraelu

6 h

0

  • Najnovije

13

35

Cijene u Hrvatskoj deru kožu: Za ovo uzimaju nevjerovatnih 250 evra

13

31

Osumnjičenom za napad na poštara u Sarajevu određen pritvor

13

31

Vens: Juče je bio veoma dobar dan

13

31

Amidžić: Istrajali smo do kraja - građani će lakše do prve nekretnine

13

21

UEFA opet kontrira FIFA-i

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima