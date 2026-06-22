Željko Raljić podnio ostavku na sve funkcije u SDS-u

Predsjednik banjalučkog Gradskog odbora SDS-a Željko Raljić podnio je neopozivu ostavku na ovu funkciju, a razlog je izbor Biljane Lukić za nosioca liste ove stranke u izbornoj jedinici 3.

Kako je Raljić naveo, izbor Lukićeve je poruka da za njegov dosadašnji rad i političko djelovanje ne postoji dovoljno povjerenje.

"Smatram da je moja politička i moralna obaveza da preuzmem odgovornost. Zbog toga ne podnosim ostavku samo na funkciju predsjednika Gradskog odbora, već i na sve ostale funkcije koje obavljam unutar Srpske demokratske stranke. Smatram da je to jedini ispravan i odgovoran potez kojim pokazujem dosljednost i poštovanje prema volji stranačkih organa i članstva", rekao je Raljić.