UIO BiH odlučuje o PDV-u za prvu nekretninu: Počela sjednica Upravnog odbora

U Banjaluci je počela sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje UIO BiH koji bi trebalo da razmatra Pravilnik o primjeni Zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine.

Upravni odbor UIO trebalo bi da razmatra i odluke o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda i poravnanjima između korisnika.

Nakon sjednice, predviđeno je da se novinarima obrati predsjedavajući Upravnog odbora UIO Srđan Amidžić.

U aprilu prošle godine usvojen je Zakon o dopunama Zakona o porezu na dodatnu vrijednost BiH kojim je predviđen povrat PDV-a svim punoljetnim građanima BiH za kupovinu prve nekretnine.