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UIO BiH odlučuje o PDV-u za prvu nekretninu: Počela sjednica Upravnog odbora

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 11:13

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Сједница Управног одбора Управе за индиректно опорезивање УИО БиХ који би требало да разматра Правилник о примјени Закона о ПДВ-у који се односи на куповину прве некретнине у Бањалуци.
Foto: ATV

U Banjaluci je počela sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje UIO BiH koji bi trebalo da razmatra Pravilnik o primjeni Zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine.

Upravni odbor UIO trebalo bi da razmatra i odluke o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda i poravnanjima između korisnika.

Nakon sjednice, predviđeno je da se novinarima obrati predsjedavajući Upravnog odbora UIO Srđan Amidžić.

U aprilu prošle godine usvojen je Zakon o dopunama Zakona o porezu na dodatnu vrijednost BiH kojim je predviđen povrat PDV-a svim punoljetnim građanima BiH za kupovinu prve nekretnine.

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UIO BiH

Banjaluka

PDV

Pravo na povrat PDV-a

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