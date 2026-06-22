UIO BiH odlučuje o PDV-u za prvu nekretninu: Počela sjednica Upravnog odbora

Autor:ATV redakcija
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U Banjaluci je počela sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje UIO BiH koji bi trebalo da razmatra Pravilnik o primjeni Zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine.
Upravni odbor UIO trebalo bi da razmatra i odluke o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda i poravnanjima između korisnika.
Nakon sjednice, predviđeno je da se novinarima obrati predsjedavajući Upravnog odbora UIO Srđan Amidžić.
U aprilu prošle godine usvojen je Zakon o dopunama Zakona o porezu na dodatnu vrijednost BiH kojim je predviđen povrat PDV-a svim punoljetnim građanima BiH za kupovinu prve nekretnine.
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