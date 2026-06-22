Prijetio bivšoj, pa joj uzeo 3.000 evra: Podgoričanin pao zbog iznude

Podgorička policija uhapsila je M.R (21) za krivično djelo iznuda na štetu bivše emotivne partnerke.

M.R. (21) se sumnjiči da je 14. juna oštećenoj uputio prijetnje da će napasti nju i njeno dijete, te tom prilikom od iste iznudio novčani iznos od 3.000 evra.

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"Nakon što mu je oštećena predala zahtevani novac, osumnjičeni je uočio da je sačinila fotografiju događaja, nakon čega joj je zadao udarac nogom u predjelu tijela, nanoseći joj laku tjelesnu povredu", saopšteno je iz Uprave policije Crne Gorem prenosi Informer.