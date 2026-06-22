Prijetio bivšoj, pa joj uzeo 3.000 evra: Podgoričanin pao zbog iznude

Autor:ATV redakcija
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Podgorička policija uhapsila je M.R (21) za krivično djelo iznuda na štetu bivše emotivne partnerke.
M.R. (21) se sumnjiči da je 14. juna oštećenoj uputio prijetnje da će napasti nju i njeno dijete, te tom prilikom od iste iznudio novčani iznos od 3.000 evra.
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"Nakon što mu je oštećena predala zahtevani novac, osumnjičeni je uočio da je sačinila fotografiju događaja, nakon čega joj je zadao udarac nogom u predjelu tijela, nanoseći joj laku tjelesnu povredu", saopšteno je iz Uprave policije Crne Gorem prenosi Informer.
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