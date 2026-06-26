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Dodik: Sloboda se zove država Republika Srpska

26.06.2026 14:47

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Милорад Додик
Foto: ATV

Sloboda ne trpi tutore, sloboda se zove država poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Meni je u interesu samo još ovo: da pokušam statusno da ojačam Republiku Srpsku, da prepustimo to novoj generaciji koja bolje razumije svijet nego ja, da oni nastave da upravljaju tim", istakao je Dodik u videu objavljenom na društvenoj mreži Iks.

Dodik je dodao da su mlađe generacije naoružane patriotizam možda više nego ranije generacije.

"Naš smisao slobode je održivost koja treba da dovede nas do slobode, a ona ne trpi tutore. Naša sloboda isključivo zavisi od toga da li imamo državu ili ne. Sloboda se zove država Republiku Srpska", dodaje Dodik.

Милорад Додик

Republika Srpska

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Milorad Dodik

Sloboda

Republika Srpska

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