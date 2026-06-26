Dodik: Sloboda se zove država Republika Srpska

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Sloboda ne trpi tutore, sloboda se zove država poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik.
"Meni je u interesu samo još ovo: da pokušam statusno da ojačam Republiku Srpsku, da prepustimo to novoj generaciji koja bolje razumije svijet nego ja, da oni nastave da upravljaju tim", istakao je Dodik u videu objavljenom na društvenoj mreži Iks.
Sloboda ne trpi tutore. Sloboda se zove država. pic.twitter.com/OI4jPIjLDn— Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 26, 2026
Dodik je dodao da su mlađe generacije naoružane patriotizam možda više nego ranije generacije.
"Naš smisao slobode je održivost koja treba da dovede nas do slobode, a ona ne trpi tutore. Naša sloboda isključivo zavisi od toga da li imamo državu ili ne. Sloboda se zove država Republiku Srpska", dodaje Dodik.
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