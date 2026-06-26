Cvijanović: Skrnavljenje simbola Srpske - BiH koja se nudi Srbima

Skrnavljenje simbola Republike Srpske uz povike Alahu Ekber - to je BiH koja se nudi Srbima, istakla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović

"Ovo je opasna provokacija i akt bolesne mržnje prema srpskom narodu. Najoštrije osuđujem ovaj odvratni čin koji je posljedica svakodnevne satanizacije Republike Srpske u političkom Sarajevu. Ovakvim ludacima je ohrabrenje i to kada sarajevski političari prijete i pozivaju na uklanjanje silom političara iz Republike Srpske", istakla je Cvijanovićeva u objavi na društvenoj mreži Iks.

Skrnavljenje simbola Republike Srpske uz povike Alahu Ekber - to je BiH koja se nudi Srbima.



Ovo je opasna provokacija i akt bolesne mržnje prema srpskom narodu.



Najoštrije osuđujem ovaj odvratni čin koji je posljedica svakodnevne satanizacije Republike Srpske u političkom… pic.twitter.com/LcuFyOiY8o — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) June 26, 2026

Podsjećamo, na društvenim mrežama pojavio se videosnimak na kojem se vidi kako grupa huligana skida sa jarbola i potom pali zastavu Republike Srpske, uz povike "Alahu ekber" i psovke.