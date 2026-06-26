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Cvijanović: Skrnavljenje simbola Srpske - BiH koja se nudi Srbima

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 14:14

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Жељка Цвијановић
Foto: ATV

Skrnavljenje simbola Republike Srpske uz povike Alahu Ekber - to je BiH koja se nudi Srbima, istakla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović

"Ovo je opasna provokacija i akt bolesne mržnje prema srpskom narodu. Najoštrije osuđujem ovaj odvratni čin koji je posljedica svakodnevne satanizacije Republike Srpske u političkom Sarajevu. Ovakvim ludacima je ohrabrenje i to kada sarajevski političari prijete i pozivaju na uklanjanje silom političara iz Republike Srpske", istakla je Cvijanovićeva u objavi na društvenoj mreži Iks.

Podsjećamo, na društvenim mrežama pojavio se videosnimak na kojem se vidi kako grupa huligana skida sa jarbola i potom pali zastavu Republike Srpske, uz povike "Alahu ekber" i psovke.

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Republika Srpska

Zastava Republike Srpske

Željka Cvijanović

Bosna i Hercegovina

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