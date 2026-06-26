"Institucije Srpske donijele niz mjera sa ciljem jačanja porodice"

Autor:ATV redakcija
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Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Bobana Marelj izjavila je danas da su Vlada i Narodna skupština Srpske već donijele niz mjera u pravcu jačanja porodice kao temelja društva u cjelini, a da će se u tom pravcu djelovati i u narednom periodu.
Mareljeva je danas prisustvovala 16. "Konferenciji beba" u Kozarskoj Dubici i istakla značaj ove manifestacije i uloge porodice.
"Ovo je jedna od najljepših manifestacija koje se dešavaju u našem gradu, svi znamo šta znače djeca i porodica za naše društvo, i treba svi da damo svoj doprinos očuvanju porodice", rekla je Mareljeva.
Prema njenim riječima, jedna od značajnih mjera koje su donijele nadležne institucije u Republici Srpskoj je povećanje materinskog dodatka.
"Nastavićemo da radimo. Djeca nisu statistika i moramo da se borimo za ono što nam je najznačajnije", poručila je Mareljeva.
Manifestaciju je zvanično otvorio načelnik opštine Igor Savković, koji je obradovan prisustvom brojnih mališana, pozdravio najmlađe Dubičane i njihove roditelje.
"Konferencija beba je jedna od najljepših manifestacija u našem gradu, jer je posvećena upravo našim najmlađim sugrađanima. Svaka rođena beba u našoj opštini daje nam nadu i vjeru da ćemo zajedno graditi zajednicu u kojoj će mladi ljudi željeti da žive i zasnivaju svoje porodice", naveo je Savković.
On je čestitao svim roditeljima na najvažnijoj životnoj ulozi, a najmlađim Dubičanima poželio srećno i zdravo djetinjstvo.
Učesnicima "Konferencije beba", bebama i njihovim roditeljima, uručene su nagrade opštine Kozarska Dubica i pokloni Ministarstva porodice, omladine i sporta, prenosi Srna.
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