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Hrvatska može i da ispadne na Mundijalu

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 18:02

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Хрватска може и да испадне на Мундијалу
Foto: Tanjug/AP/Stephanie Scarbrough

Sve gore vijesti dolaze za Hrvatsku sa Svjetskog prvenstva. Tim Zlatka Dalića je u sve goroj situaciji i u opasnosti je da već u grupnoj fazi završi takmičenje na Mundijalu.

Poslije završetka takmičenja u šest grupa, sve je više trećeplasiranih ekipa sa četiri osvojena boda i Hrvatska u slučaju poraza u posljednjem kolu teško da može dalje. Čak i da remiziraju "vatreni" u meču sa Ganom u subotu od 23 časa, biće u velikom problemu.

Kakva je situacija?

Dakle, Hrvatska je trenutno treća u svojoj grupi sa tri osvojena boda u pobjedi nad Panamom 1:0. Izgubili su 4:2 od Engleske i sada ih u subotu od 23 časa čeka meč sa Ganom. Ako tu pobijede, biće drugi i idu dalje, ako odigraju neriješeno ili izgube, čeka ih treće mjesto i strepnja.

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Bosna i Hercegovina je savladala Katar i prošla dalje i zakazala meč sa SAD. A sinoć su se dvije utakmice završile loše po šanse Hrvatske da prođe dalje kao trećeplasirana.

Prvo je Ekvador na iznenađenje svih savladao Njemačku 2:1 (1:1) i tako već sada prošao dalje jer ima četiri boda i gol-razliku 2:2. a onda su remizirali Japan i Švedska što je dovelo Švedsku na vrh tabele trećplasiranih sa četiri boda i gol-razlikom 7:7. Paragvaj je remizirao sa Australijom i treći je sa gol-razlikom 2:4.

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Što se tiče Hrvatske, ona je trenutno treća sa tri boda i gol razlikom 3:4. Ukoliko Gana savlada "vatrene", skoro sigurno ispada Dalićev tim, pošto bi i Južna Koreja sa tri boda i gol razlikom 2:3 u tom slučaju sigurno bila bolja od Hrvatske.

Ukoliko Hrvati remiziraju, sa četiri boda i gol razlikom "minus 1" bili bi iza Švedske, Ekvadora i BIH, a ispred Južne Koreje i Škotske. Viđećemo kako će se odvijati nastavak takmičenja i do subote uveče Hrvatska će znati sve šta joj je tačno neophodno za prolazak dalje.

(Mondo)

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Tagovi :

Hrvatska

Svjetsko prvenstvo 2026

ispadanje

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