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Željko Obradović se pojačava iz Valensije

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 21:32

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Жељко Обрадовић се појачава из Валенсије
Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

Vratio se Željko Obradović u Panatinaikos i krenuo je sa pravljenjem tima za narednu sezonu. Uskoro bi "zeleni" mogli da dobiju novog igrača.

Kako prenosi španski "Enkestando", Atinjani imaju veliku želju da dovedu košarkaša Valensije Branuka Badija.

Senegalac je pre dva meseca produžio ugovor sa španskim timom. Ipak, koliko ga Grci žele pokazuje podatak da je Panatinaikos spreman da plati 1.500.000 za obeštećenje.

Badio će, prema navodima pomenutog portala, sa "zelenim" potpisati trogodišnji ugovor ukupne vrijednosti 5.000.000 evra. Eksplozivni bek je bio želja ovog velikana još od sredine minule sezone, a Obradović je po dolasku dao "zeleno svjetlo" da se krene u realizaciju.

Ovaj 27-godišnjak je u sjajnoj sezoni Valensije u Evroligi prosječno bilježio 11,2 poena, 2,6 skokova i 2,2 asistencije.

Podsjetimo, Panatinaikos je već angažovao Mustafu Fala koji je stigao iz redova najvećeg rivala Olimpijakosa.

(Novosti)

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Željko Obradović

KK Panatinaikos

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