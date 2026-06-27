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Sutra Vidovdan

Autor:

ATV redakcija
27.06.2026 08:15

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Цар Лазар Хребељановић Видовдан Косово
Foto: YouTube/printscreen

Srpska pravoslavna crkva obilježiće sutra Vidovdan, praznik posvećen Svetom velikomučeniku knezu Lazaru i svim srpskim mučenicima koji su poginuli u Boju na Kosovu 1389. godine.

Vidovdan ili praznik sjećanja na kosovsku pogibiju obilježen je crvenim slovom u kalendaru SPC, a za naziv praznika vezuje se Sveti Vid koji je, prema "Prologu" vladike Nikolaja Velimirovića, porijeklom sa Sicilije.

Ovaj svetitelj hrišćanstvo je zadužio podvizima u vrijeme cara Dioklecijana, velikog progonitelja hrišćana.

Na liturgijama se pominje stradanje koje je ostavilo vječnu poruku u istoriji, etici i tradiciji srpskog naroda.

Isti datum u kalendaru SPC se pominje i kao praznik starozavjetnog proroka Amosa - slave srpskog kneza Lazara, koji je poginuo na taj dan, a u navečerje praznika se svojim velmožama pričestio u Crkvi Samodreži na Kosovu.

Prema "Prologu", SPC istog dana slavi i svog patrijarha Jefrema, koga je Sabor izabrao 1375. godine i koji je "1382. vjenčao kneza Lazara za cara".

Srna

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Tagovi :

Vidovdan

Car Lazar

Kosovski boj

svetac

Srpska pravoslavna crkva

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