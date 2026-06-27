Neobičan miris može biti znak opasnosti: Kako prepoznati da se zmija skriva u blizini doma

Zmije u prirodi mnogima nisu omiljeni prizor, ali kada se jedna od njih pojavi u kući, garaži ili dvorištu, situacija postaje ozbiljna.

Hrvatskoj su najpoznatije otrovnice poskok, riđovka i planinski žutokrug, a s porastom temperatura i širenjem staništa, povećava se i vjerojatnost njihova susreta s ljudima. No postoji li način da otkrijete prisutnost zmije i prije nego je ugledate?

Prema stručnjacima za divlje životinje i biologiju, određene zmije, uključujući otrovnice, mogu ispuštati karakterističan miris – i to ne bez razloga. U Americi je zabilježeno da bakroglave i čegrtuše u stresnim situacijama otpuštaju miris koji podsjeća na krastavce, piše Best Life. Iako takva pojava nije službeno dokumentovana za hrvatske vrste, stručnjaci potvrđuju da posebno poskok može lučiti neugodan, mošusan miris kad se osjećaju ugroženo.

– Zmije u stresu ili kada su uznemirene ispuštaju odbrambene hemikalije iz posebnih žlijezda u području repa. Taj miris je neugodan, zemljan, pomalo truo – i svakako neuobičajen za kućanstvo”, objašnjavaju.

Dakle, iako vjerojatno nećete osjetiti “miris krastavca”, možete osjetiti sumnjivu kombinaciju vlažne zemlje i truleži – što može biti signal da se zmija skriva negd‌je u blizini.

Gd‌je se najčešće kriju?

U kućama i okućnicama zmije najčešće traže zaklon u garažama, podrumima, starim drvarnicama, između kamenja, u hrpama drva, čak i ispod vrtnih gredica. Ljeti, posebno tijekom dugotrajnih sušnih razdoblja, znaju potražiti vlagu i hlad – pa nije rijetkost da se uvuku i u klimatizirane prostore.

U naseljima u blizini šuma, stijena i livada – što uključuje mnoga područja Dalmatinske zagore, Like, Gorskog kotara i Istre – mogućnost susreta s poskokom ili riđovkom je realna.

Što učiniti ako osjetite sumnjiv miris ili ugledate zmiju?

Ako primijetite neobičan, neugodan miris, osobito u prostoru u kojem boravite, važno je ne paničariti – ali ni ignorisati situaciju.

Zatim, nazovite lokalne službe za zaštitu prirode, vatrogasce ili tvrtke za deratizaciju koje imaju iskustva sa zmijama. U slučaju ugriza, odmah se javite najbližoj hitnoj pomoći. U Hrvatskoj je svake godine nekoliko desetaka prijavljenih ugriza otrovnica, najčešće poskoka. Smrtni slučajevi su rijetki, ali ozbiljne komplikacije mogu nastati bez pravodobne liječničke pomoći, prenosi Jutarnji hr.

U Hrvatskoj su najpoznatije otrovnice poskok, riđovka i planinski žutokrug, a s porastom temperatura i širenjem staništa, povećava se i vjerojatnost njihova susreta s ljudima. No postoji li način da otkrijete prisutnost zmije i prije nego je ugledate?

Prema stručnjacima za divlje životinje i biologiju, određene zmije, uključujući otrovnice, mogu ispuštati karakterističan miris – i to ne bez razloga. U Americi je zabilježeno da bakroglave i čegrtuše u stresnim situacijama otpuštaju miris koji podsjeća na krastavce, piše Best Life. Iako takva pojava nije službeno dokumentovana za hrvatske vrste, stručnjaci potvrđuju da posebno poskok može lučiti neugodan, mošusan miris kad se osjećaju ugroženo.

– Zmije u stresu ili kada su uznemirene ispuštaju odbrambene hemikalije iz posebnih žlijezda u području repa. Taj miris je neugodan, zemljan, pomalo truo – i svakako neuobičajen za kućanstvo”, objašnjavaju.

Dakle, iako vjerojatno nećete osjetiti “miris krastavca”, možete osjetiti sumnjivu kombinaciju vlažne zemlje i truleži – što može biti signal da se zmija skriva negd‌je u blizini.

Gd‌je se najčešće kriju?

U kućama i okućnicama zmije najčešće traže zaklon u garažama, podrumima, starim drvarnicama, između kamenja, u hrpama drva, čak i ispod vrtnih gredica. Ljeti, posebno tijekom dugotrajnih sušnih razdoblja, znaju potražiti vlagu i hlad – pa nije rijetkost da se uvuku i u klimatizirane prostore.

U naseljima u blizini šuma, stijena i livada – što uključuje mnoga područja Dalmatinske zagore, Like, Gorskog kotara i Istre – mogućnost susreta s poskokom ili riđovkom je realna.

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Što učiniti ako osjetite sumnjiv miris ili ugledate zmiju?

Ako primijetite neobičan, neugodan miris, osobito u prostoru u kojem boravite, važno je ne paničariti – ali ni ignorisati situaciju.

Provjerite postoji li jasna izvor mirisa (vlaga, plijesan, smeće), ali ako ništa ne nalazite, moguće je da se radi o skrivenom životinjskom posjetitelju. U slučaju da uočite zmiju, ključno je ne pokušavati je uhvatiti ili istjerati sami i udaljiti se te zatvoriti prostoriju ako je moguće.

Zatim, nazovite lokalne službe za zaštitu prirode, vatrogasce ili tvrtke za deratizaciju koje imaju iskustva sa zmijama. U slučaju ugriza, odmah se javite najbližoj hitnoj pomoći. U Hrvatskoj je svake godine nekoliko desetaka prijavljenih ugriza otrovnica, najčešće poskoka. Smrtni slučajevi su rijetki, ali ozbiljne komplikacije mogu nastati bez pravodobne liječničke pomoći, prenosi Večernji hr.

Prevencija: Kako smanjiti rizik od ulaska zmije u dom?

Redovito uklanjajte hrpe drva, kamenja i otpada oko kuće.

Ne ostavljajte vrata podruma, šupa i garaža otvorenima.Zatvorite sve moguće rupe i pukotine u temeljima i zidovima.

Ako živite u području poznatom po zmijama, razmislite o mrežicama za ventilacijske otvore i pragove.

Zmije su važan dio prirodnog ekosistema i rijetko napadaju bez razloga. No u slučajevima kada zalutaju u ljudski prostor, oprez i brza reakcija mogu spriječiti neugodne posljedice. Ako primijetite neuobičajen miris ili znakove zmijske prisutnosti – nemojte ignorisati. Bolje je provjeriti nego riskirati.