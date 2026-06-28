Tzv. kosovska policija privela više desetina Srba na Gazimestanu: Izdvojen otac sa djetetom

Na Gazimestanu je danas takozvana kosovska policija privela više desetina osoba nakon parastosa koji je služen kosovskim junacima povodom Vidovdana.

Po izlasku iz kompleksa, pripadnici takozvane kosovske policije izdvajali su pojedine osobe i zatvarali ih u manji montažni objekat. Iz mase je izdvojen i otac sa djetetom, a među privedenima je nekoliko djevojaka, navodi Kosovo onlajn.

Privedene su zatim prebacili u marice i policijske automobile i odveli ih u policijsku stanicu.

Jake snage specijalnih jedinica takozvane kosovske policije nalaze se na ulazu u kompleks.

Tokom obilježavanja Vidovdana na Gazimestanu nije bilo srpskih zastava ni simbola, a pjevane su pjesme "Oj, Kosovo, Kosovo", "Crven cvete", "Vidovdan"...

Policija je na ulazu u kompleks prije parastosa pretresala vjernike i dijelila letke da neće tolerisati isticanje simbola koji podstiču etničku i vjersku mržnju.

Srna