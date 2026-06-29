Cijela Srbija priča o njima: Braća iz Novog Pazara ostvarila uspjeh kakav se rijetko pamti

Porodica Fazlić iz Novog Pazara ove godine ima razlog za ponos kakvim se rijetko koja porodica može pohvaliti. Braća Mehmed i Omer Fazlić proglašeni su đacima generacije, jedan u Gimnaziji, drugi u osnovnoj školi.

Ovakav uspjeh predstavlja pravu retkost i još jednom potvrđuje da se znanje, trud i upornost uvijek prepoznaju.

Stariji brat Mehmed prije četiri godine bio je đak generacije osnovne škole, a sada je istu titulu osvojio i završivši Novopazarsku gimnaziju. Kako kaže, obećanje koje je tada dao – da će i nakon srednje škole ostati među najboljima – uspio je da ispuni.

"Konkurencija u Gimnaziji je izuzetno jaka i svake godine sve veća. Profesori traže mnogo, ali nam istovremeno pružaju ogromnu podršku. Upravo zahvaljujući radu, disciplini i dobrim mentorima uspio sam da ostvarim ovaj rezultat" rekao je Mehmed.

Posebno ističe da su mu radne navike stečene još u osnovnoj školi bile ključ uspjeha, kao i pomoć profesora koji su ga pripremali za brojna takmičenja iz fizike i matematike. Zahvaljujući ostvarenim rezultatima, Mehmed će bez prijemnog ispita upisati Elektrotehnički fakultet. Njegov mlađi brat Omer, koji će od jeseni krenuti u Gimnaziju, već sada važi za jednog od najperspektivnijih učenika svoje generacije. Priznaje da mu je stariji brat bio najveći uzor, ali i motiv da svakodnevno pomjera vlastite granice.

"Imao sam veliku podršku roditelja, nastavnika i posebno Mehmeda. Želio sam da budem što bolji, a moj cilj je da jednog dana postignem čak i više od njega" kazao je Omer.

Na pitanje da li je danas “moderno” biti odličan učenik, Omer bez razmišljanja odgovara:

"Jeste. Danas je sasvim normalno da se trudite, učite i budete uspješni. Znanje je uvijek vrijedelo i uvijek će vrijedeti."

Braća Fazlić nedavno su, zajedno s ostalim đacima generacije, prisustvovala prijemu koji je za najbolje učenike organizovao grad Novi Pazar. Mehmed smatra da takvi događaji imaju mnogo veći značaj od samih nagrada.

"Lijepo je kada grad prepozna trud učenika. Nisu najvažnije nagrade, već činjenica da se promoviše znanje i da mladi vide kako se rad i zalaganje cijene. To daje dodatnu motivaciju svim budućim generacijama" istakao je.

Priča porodice Fazlić šalje snažnu poruku da se upornost, disciplina i kontinuirani rad uvijek isplate. Dva đaka generacije iz iste porodice u istoj godini nisu samo porodični uspjeh, već i ponos Novog Pazara i primjer svim mladima da je znanje najbolja investicija za budućnost.

(Sandžak Danas)

