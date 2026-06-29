Idete na putovanje? Evo gdje besplatno možete provjeriti automobil

Auto-moto savez Republike Srpske pokrenuo je kampanju pod nazivom "Putuj bezbjedno na odmor" prilikom koje će vozači moći besplatno pregledati svoje automobile i pripremiti se za ljetnu sezonu i odlazak na duža putovanja.

"Kampanja nosi naziv "Putuj bezbjedno na odmor". Inače mi je sprovodimo već dugi niz godina. Cilj kampanje je svakako priprema vozila kao i vozača za sezonu ljetnih odmora i za povećane temperature i sa sve ono što se postavlja kao pred vozača i pred samo vozilo", rekao je Predrag Likokur Auto moto savez Republike Srpske.

Prema njegovim riječima, u prostorijama AMS Republike Srpske vrše se kontrole kočionog i upravljačkog sistema, kontrolu tečnosti i rashladne sisteme i pneumatika. Preporuka je da se u ljetnom periodu i pri visokim temperaturama koriste ljetni pneumatici.

Savjeti za vozače

"Savjetujemo vozače šta je potrebno da učine da otklone neku neispravnost ukoliko je otkrijemo. Ovdje smo vršili i kontrolu amortizera, svjetlosno-signalnih uređaja. Jako je bitno da se vozači što bolje pripreme i sebe i svoje vozilo za duža putovanja", navodi Likokur.

Povećanjem temperatura dolazi i do bržeg zamaranja organizma što izaziva i pad koncentracije što može dovesti i do povećanja saobraćajnih nezgoda. Savjet je izbjegavanje putovanja u od 11 do 17 časova kada su najveće temperature kao i pravljenje češćih pauza, pojašnjava Likokur.

"Ako već putujemo dalje da se odmaramo, da se hidriramo. Da budemo što spremniji, što fokusiraniji na sam put i okolinu kako bismo zaštitili i sebe i druge učesnike i saobraćaju. Kampanju smo počeli 26. juna ovdje u Banjaluci, trajaće do 10. jula. Danas već idemo u Prijedor, radićemo na Nestro petrolu. Sutra smo u Prnjavoru i Gradišci. ", dodaje Likokur.

Na sajtu Auto-moto saveza vozači mogu da provjere raspored i lokacija i termina tehničkih pregleda.