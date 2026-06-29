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U Srpskoj rođeno 19 beba

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 08:01

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beba porodilište
Foto: Pexel/ Emma Bauso

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 19 beba, 12 djevojčica i sedam dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U porodilištu Banjaluka rođeno je osam beba, Prijedoru pet, Istočnom Sarajevu tri, a u Doboju, Bijeljini i Gradišci po jedna beba.

U Banjaluci je rođeno pet djevojčica i tri dječaka, Prijedoru tri djevojčice i dva dječaka, Istočnom Sarajevu dvije djevojčice i dječak, Doboju dječak, Bijeljini i Gradišci po djevojčica.

U porodilištima Nevesinje, Trebinje, Foča i Zvornik nije bilo poroda.

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Tagovi :

rođene bebe

Porodilišta

Republika Srpska

majka

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