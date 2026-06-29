Danas u Srpskoj pakleno, temperatura i do 40 stepeni!

Foto: Pexel/ Fatih Turan

Danas će u Republici Srpskoj biti sunčano i vruće uz lokalno malu oblačnost, a temperature će ići i do paklenih 40 stepeni Celzijusa.

Popodne jači razvoj oblaka u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku može donijeti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Uveče i naredne noći vedro u svim predjelima. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini južnih smjerova. Maksimalna temperatura vazduha od 35°S do 40°S, u višim predjelima od 30°S, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

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