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Danas u Srpskoj pakleno, temperatura i do 40 stepeni!

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 08:22

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vrućina sunce toplota
Foto: Pexel/ Fatih Turan

Danas će u Republici Srpskoj biti sunčano i vruće uz lokalno malu oblačnost, a temperature će ići i do paklenih 40 stepeni Celzijusa.

Popodne jači razvoj oblaka u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku može donijeti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Uveče i naredne noći vedro u svim predjelima.

Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini južnih smjerova.

Maksimalna temperatura vazduha od 35°S do 40°S, u višim predjelima od 30°S, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

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Tagovi :

Rekordni toplotni talas

sunčano i toplo

vrućina

Republika Srpska

ljeto 2026

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